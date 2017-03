14. Celebrate Life Festival 2017

tip-Magazin | Festivals | 27. März 2017

28. Juli bis 06. August 2017

Mit Beiträgen von Thomas Hübl, Dr. Peter A. Levine, Dr. Rivka Tuval-Mashiach, Ken Wilber, William Ury, angesagten Künstlern und über 1300 Besuchern aus aller Welt!

Seminarhof Oberlethe bei Oldenburg

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für das 14. Celebrate Life Festival, das in diesem Jahr das Thema Kollektive Traumaheilung in den Fokus stellt. International gefragte Referenten aus den Bereichen Spiritualität, Psychologie, Forschung und Philosophie haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt und werden mit Live-Beiträgen, vor Ort oder via Video-Call, teilnehmen, u.a.

Dr. Peter A. Levine, Entwickler des Traumaheilungskonzeptes Somatic Experiencing®

William Ury, Präsidentenberater und Co-Autor des Weltbestsellers „Das Harvard Konzept“

Dr. Rivka Tuval-Mashiach, Professorin, klinische Psychologin und Leiterin des Israel Trauma Centers für Opfer von Terror und Krieg, sowie

Ken Wilber, Urheber der Integralen Theorie, der heute als einer der bedeutendsten Philosophen der Welt gilt.

Auch das Rahmenprogramm des beliebten Non-Profit-Festivals, das in diesem Jahr zusammen mit dem Pocket Project veranstaltet wird, verspricht Abwechslung, Inspiration und eine Fülle neuer Eindrücke für Menschen aller Altersgruppen. Familien sind sehr willkommen! Auf dem Programm auf dem wunderschönen Gelände des Hofes stehen u.a. gemeinsame Meditationen, Workshops und Body-Work-Angebote, Tanzabende, ein Jugendcamp, umfangreiche Kinderbetreuung, Live-Auftritte bekannter Künstler und vieles mehr!

Ein Info-Video zum Celebrate Life Festival 2017 können Sie unter diesem Link anschauen. https://youtu.be/NxH0N8l5xpg

Weiterführende Informationen zum Festival und zum Pocket Project erhalten Sie hier: www.celebrate-life.info und www.pocketproject.org

Zum Anschauen eines Videos über die Verbindung von moderner Psychotherapie und Mystik klicken Sie hier: https://youtu.be/ZwvQgVStsQs

In 2016 nahmen über 1300 Menschen aus 26 Nationen an diesem Festival teil. Für das diesjährige Celebrate Life Festival rechnen die Veranstalter mit weiter steigenden Besucherzahlen.

