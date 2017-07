3 gratis Praxisvideos zum Film „emotion“ in deutscher Sprachfassung

tip-Magazin | Filme | 13 Stunden her

Mehr als 90 Prozent unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten, wie durch unverarbeitete Erlebnisse in der Kindheit, durch Probleme am Arbeitsplatz oder eine Trennung.

Unausgesprochene, unterdrückte Gefühle verharren im Körper wie kleine tickende Zeitbomben – sie sind Krankheiten, die erst in der Zukunft gedeihen werden. Schrittweise wird jede Emotion, die wir nicht verstehen oder die wir zu unterdrücken versuchen, in eine Krankheit verwandelt. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Krankheit, die sie jetzt vielleicht haben, auf ihren Emotionen beruht. Emotionen, die tief in ihrem Unterbewusstsein verankert sind und wirken.

Werden die verdrängten Emotionen verarbeitet, kann wieder Gesundheit und seelisches Wohlbefinden entstehen. Gelingt es uns zusätzlich, neuen seelischen Ballast zu vermeiden, erhöhen sich die Chancen auf dauerhafte Gesundheit und Wohlbefinden sehr deutlich. Wir beginnen unser Leben in der Gegenwart zu erfahren und nicht mehr als ständige Wiederholungsschleife unserer Vergangenheit. Dies schafft Raum, endlich das zu leben, was ihrem Innersten, ihrem wahres Selbst entspricht.

Beginnen Sie jetzt – nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand!

Mit diesen drei gratis Praxisvideos können Sie sofort beginnen, Gesundheit und Wohlbefinden als ständige Begleiter in Ihr Leben einzuladen. In diesen drei wertvollen Videos erfahren Sie von bekannten Experten, wie es gelingt, emotionale Altlasten zu entdecken und aufzulösen.

3 gratis Praxisvideos zum Lösen emotionaler Altlasten

Praxisvideo 1: Lernen Sie mit Bruce Lipton, dem Pionier der Epigenetik, wie Sabotageprogramme aufgelöst werden können!

Vielleicht haben Sie es bereits geahnt: Ihr Denken und Fühlen bestimmen Ihr physisches Leben. Jetzt können Sie sich sicher sein. Erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse über die biochemischen Funktionen unseres Körpers zeigen, dass unser Denken und Fühlen bis in jede einzelne unserer Zellen hineinwirkt. Der Zellbiologe Bruce Lipton beschreibt genau, wie dies auf molekularer Ebene vor sich geht und wie es gelingt unser Leben als eine „ständige Hochzeitreise auf diesem Planeten“ zu erfahren.

Praxisvideo 2: Lerne den kinesiologischen Muskeltest!

Hier werden Ihnen vier Arten des Muskeltests aufgezeigt, die Sie gleich selbst testen kannst.

Praxisvideo 3: Die belastenden Emotionen am Körper erkennen

Hermann Muller ist ein wahrer Profi, wenn es um das Analysieren und Lesen des Körpers mit seinen Emotionen und Erfahrungen geht.

Die Emotionen, gespeichert in verschiedenen Teilen des Körpers, löst Hermann Muller mit seiner eigenen und sehr speziellen Methode.

Gratis Praxisvideos jetzt ansehen: https://www.horizonworld.de/kampagnen/dein-schluessel-zur-gesundheit/

