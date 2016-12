Veganes 4-Gänge Gartenliebe-Weihnachtsmenue 2016

tip-Magazin | Magazin | 17. Dezember 2016

Bistro & Café Gartenliebe

Ein Jahr gibt es das Bistro & Café Gartenliebe jetzt schon in Weimar. Und immer wieder entdecken liebe Menschen das liebevoll eingerichtete Lokal neu. Das freut Jens Richter, den Besitzer, sehr. Das kleine Bistro & Café ist etwas abseits des Stadzentrums zu finden. Dort, im Jakobsviertel, wo die Freiligrathstraße auf die Jakobstraße stößt, findet Ihr die Gartenliebe.

Dort bekommt Ihr täglich frisch zubereitete Speisen, frisch gebackene Kuchen, hausgemachte Limonaden und so einiges mehr. Auf jeden Fall jede Menge Liebe. Liebe zum Essen, Liebe zum Leben, Liebe zu den Gästen. Das ist die Gartenliebe.

Mit viel Liebe hat Jens Richter auch das Weihnachtsmenü für das tipmagazin zusammengestellt. Viel Spaß beim Nachkochen und Guten Appetit bei diesem leckeren Weihnachts-Menü!

Vorspeise: Lauchmousse mit Apfelvinaigrette

Zutaten für 6 – 8 Personen:

Lauchmousse:

1,5 kg Lauch (weiße Teile)

750 ml Wasser

5 TL Agar Agar

Salz / Pfeffer frisch gemahlen

500 g vegane Mayonnaise

Cayennepfeffer

Apfelvinaigrette:

100 ml Rapsöl

50 ml Zitronensaft oder Weißweinessig

250 g Äpfel

frisch geriebener Meerrettich

Zubereitung

Den Lauch putzen, waschen und in Streifen schneiden. Leicht andünsten.

Mit Wasser, Agar Agar, und etwas Salz im geschlossenen Topf ca. 20 min. weich

dünsten.

Danach 2 Stnden kalt stellen.

Die feste Lauchmasse mit dem Mixer fein pürieren und die Mayonnaise unterziehen.

Mit dem Rapsöl, dem Zitronensaft oder Essig eine Vinaigrette herstellen.

Die Äpfel in feine Streifen raspeln und unter die Vinaigrette mischen.

Mit dem Meerrettich, Salz und Pfeffer abschmecken.

Zum Servieren die Mousse in Nocken abstechen oder in Gläschen abfüllen und mit

der Apfelvinaigrette beträufeln.

Suppe: Topinambur Süppchen mit Quitte

für 4 – 6 Personen, Zubereitungszeit ca. 45 min

Zutaten:

Suppe:

600 g Mangold rot

50 g Zwiebeln

1 Zehe Knoblauch

40 ml Rapsöl

1 g Muskatnuss gemahlen

500 ml vegane Sahne

500 ml Wasser

nach Belieben Salz

nach Belieben Zucker

½ Bund Petersilie ( Garnitur )

Zubereitung:

Die Topinamburwurzel gut waschen, die Zwiebel pellen, alles in grobe Würfel

schneiden.

Mit Wasser ablöschen und ca. 10 min köcheln lassen, anschließend die vegane

Sahne hinzugeben und fein pürieren.

Mit Muskatnuss, Salz und Zucker abschmecken.

Topinambur Chips:

80 g Topinambur

150 ml Raps Öl (Fett zum ausbacken )

nach belieben Meersalz fein

Zubereitung:

Topinambur gut waschen, fein hobeln und für ca. 15 min wässern, dann abgießen

und trocken tupfen. Das Ausbackfett auf ca. 150° C erhitzen und die Topinambur

Chips darin gold-gelb ausbacken.

Quitte:

150 g Quitten

½ Stk. Zwiebel rot

50 ml Rosé Wein

1 Stk. Sternanis

nach belieben Pfeffer

nach Belieben Salz

20 g Zucker

Zubereitung:

Die Quitten schälen und sorgfältig vom Kerngehäuse befreien, würfeln. Zwiebeln pellen und würfeln.

Den Zucker in einen Topf geben und leicht karamellisieren lassen, mit dem Wein ablöschen.

Alle anderen Zutaten hinzu geben und leicht köcheln lassen, bis die Flüssigkeit verschwunden ist.

Hauptgang: Senf-Zwiebel Filet an Kartoffelstampf & Majoran-Rahm Äpfeln

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Personen: 4

Zutaten Filet

4 Stück Veggie Hähnchenfilet

50 ml Rapsöl

150 g Zwiebeln, in feinen Streifen

80 g Senf, grobkörnig

80 g Panko Paniermehl

½ Bund Thymian, gezupft

1 Prise Meersalz, fein

1 Prise Pfeffer, schwarz

Zutaten Panade

200 g Panko Paniermehl

100 g Dinkelmehl, Typ 630

100 ml Wasser

1 TL Backpulver

1 Prise Meersalz, fein

200 ml Rapsöl

Zutaten Kartoffelstampf

600 g Kartoffeln, mehlig

100 ml vegane Sahne

80 ml Rapsöl

1 Prise Meersalz, fein

1 Prise Muskatnuss, gerieben

Zutaten Majoran-Rahm

300 g Äpfel

100 ml vegane Sahne universell

80 g Zwiebeln

1 Zehe Knoblauch, frisch

40 ml Weißwein, trocken

30 ml Rapsöl

1 Bund Majoran, frisch

etwas Pfeffer, geschrotet

1 Prise Meersalz, fein

Zubereitung

Filet

Die Zwiebeln im Rapsöl goldgelb anschwitzen, Senf und Thymian hinzugeben, drei

Minuten leicht köcheln lassen.

Das Panko-Paniermehl unterheben, mit Pfeffer und Salz würzen. In die Veggie Hähnchenfilets Taschen einschneiden und mit der Zwiebel-Senf Masse füllen.

Panade

Dinkelmehl und Backpulver mischen, das Wasser hinzugeben und in einer Schüssel

glatt rühren, mit Salz würzen.

Die gefüllten Filets in die Masse tunken und im Paniermehl wälzen.

Die Filets in Rapsöl goldgelb ausbacken.

Kartoffelstampf

Die Kartoffeln schälen, kochen und abgießen.

Vegane Sahne und das Rapsöl hinzugeben, mit dem Kartoffelstampfer gut durchstampfen und mit Salz und Muskatnuss würzen.

Zubereitung Majoran-Rahm

Zwiebeln und Knoblauch schälen und in Streifen schneiden, in Rapsöl anschwitzen, mit dem Weißwein ablöschen und reduzieren lassen. Die Äpfel waschen und in Spalten schneiden, mit der Sahne und dem Pfeffer zu den Zwiebeln geben, leicht köcheln lassen. Den Majoran waschen, zupfen und hacken. Mit Majoran und Salz würzen.

Dessert: Chia-Pudding mit Birne & Mandel

Zubereitungszeit: 15 Minuten + 4 Stunden

Personen: 4 – 6

Zutaten

150 g Chiasamen

250 ml vegane Sahne

200 ml Mandeljoghurt

100 ml Birnensaft

1 g Zimt, gemahlen

1 Prise Meersalz, fein

1 Bio Limette, Abrieb

3 Tafelbirnen

30 g Rohrzucker, braun

50 g Mandeln, gehobelt

40 g Schokolade, geraspelt

Zubereitung

Die Chiasamen mit der gesüßten und die vegane Sahne, dem Joghurt, Birnensaft,

Zimt, Salz und dem Limettenabrieb in eine Schüssel geben und gut

verrühren.

In Gläser abfüllen und für vier Stunden quellen lassen.

Die gehobelten Mandeln in einer Pfanne goldgelb rösten.

Die Tafelbirnen waschen und in Spalten schneiden, mit dem Rohrzucker süßen.

Mandeln, Birnenspalten und Schokolade auf den Chia-Pudding geben.

Das Bistro & Café Gartenliebe hat ein sehr umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken, aber auch an Veranstaltungen – und demnächst gibt es noch weitere Lokale!

Hier könnt Ihr immer auf dem Laufenden bleiben: http://bistro-gartenliebe.de

