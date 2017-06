Beschreibung

Endlich ist es soweit und ich lade alle Menschen, die Interesse an Engeln, Lichtwesen und Energiearbeit haben, herzlich zu meiner 1. Engelparty ein! Wie jedes Mal bin ich auch dieses Jahr sehr inspiriert und beseelt vom wunderbaren Engelkongreß im schönen Salzburg zurückgekehrt. Die Idee meine Erlebnisse während dieser Zeit der großen energetischen Unterstützung nun mit mehr Menschen zu teilen, erfüllt mich mit großer Freude. Sehr gerne berichte ich von meinen „Kongreß-Highlights“, die von Doreen Virtue, Diana Cooper, Lorna Byrne, Kyle Gray, Isabelle von Fallois und anderen stammen. Bei Kaffee und Kuchen werden wir uns in lockerer Atmosphäre sowohl über diese Neuigkeiten unter Gleichgesinnten austauschen als auch natürlich Orakelkarten ziehen. Gemeinsam meditieren wir an diesem Nachmittag und am Ende werde ich Kurzreadings geben (15 Minuten).

Ich freue mich sehr auf diese Zeit!

Elke Neuenhaus

Angel Intuitive®

Certified Angel Card Reader®

Spirituelle Therapeutin

ausgebildet von Doreen Virtue

Samstag 8. Juli 2017

15.00 – 18.00 Uhr

Nahestr. 47

47051 Duisburg

Beitrag: 20,- Euro

Kurz-Readings: 15,- Euro (15 Minuten)

Infos und Anmeldung:

Elke Neuenhaus

0177-1631264

www.elkeneuenhaus.de/spiritualitaet

