432 Hertz-Musik-CD: Anhebung in die 5. Dimension

Diese 432 Hertz-Musik unterstützt dabei, jetzt den physischen Körper mit dem höheren Lichtkörper, dem sog. Christus-Körper und gleichzeitig mit der 5. Dimension, in Einklang zu bringen.

Das löst die Widersprüche der vielen Realitätsebenen auf, mit denen wir derzeit konfrontiert werden und die viel Verwirrung, Bewusstseinslücken, Unwirklichkeitsgefühle, Zweifel, Ängste, Unentschlossenheit, Probleme aller Art, etc. hervorbringen. Das ermöglicht eine vollkommene Stabilisierung auf allen Ebenen der materiellen Welt und lässt uns somit leichter an die neuen Schwingungen gewöhnen, welche in die 5. Dimension hineinreichen.

Die engelhaften Chöre, die man in der Musik hören kann, erzeugen eine innige Verbindung mit dem lebendigen Licht des Himmels (den höheren, lichteren Dimensionen) und dessen höhere Frequenzen.

Es entsteht ein schützendes und dauerhaftes Lichtgewand, das mit den lebendigen Strahlen des „All-Vaters“ verbindet und das Bewusstsein so weit anhebt, wie es individuell möglich und erforderlich ist.

So wird eine „neue“ lebendige Bewusstseins-Struktur auf Basis der himmlischen Gegenwart, des Ich Bin der Ich Bin, geschaffen, auf der man aufbauen kann und unbeschadet oder/und bewusst in die neuen höheren Frequenzen einschwingt.

Die 432 Hertz-Musik ist in 5 Klang-Ebenen erstellt worden, welche die Anhebung in die höheren Dimensionen unterstützen und feinstofflich wirken.

