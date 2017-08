Beschreibung

2-tlg.CD-Set: Das ist mein Leben!

Das Lied „Mein Körper, mein Geist & meine Seele!“ verbinden Dich mit diesen Aspekten Deines ganzheitlichen Wesens und lassen Dich tief einfühlen und erkennen, wer Du wirklich bist! Die 432 Hertz-Musik unterstützt diesen Prozess auf eine noch speziellere und zeittypische Art, welcher durch die jetzigen kosmischen und ebenso irdischen Umwälzungen gravierend ansteigt. Mit diesem Titel kannst Du tief in Dich selbst „hineineinspüren“ und die himmlische Größe Deines Daseins erleben.

Das Lied „Meine Zeit ist jetzt gekommen!“ untermauert diesen Prozess und unterstützt Dich dabei, Deine ureigene Wesenheit zu leben, und das immer im „Hier & Jetzt“. Denn Deine Zeit ist jetzt da – und wird immer sein! Gewöhne Dich daran und präge Dir diese Wahrheit ein, bis Dir das ganz und gar bewusst wird/ist! Hierbei unterstützt Dich diese 432 Hertz-Musik auf ganz sanfte und dennoch tief gehende Art.

„Jetzt bin ich an der Reihe!“ macht Dir das eindrücklich bewusst und erfüllt Dein Herz und Deine Seele mit der göttlichen Freude, die alles erschuf! Es hat wirklich nichts Egoistisches an sich, wenn man erkennt, wer man ist und das mit Liebe, Freude und Harmonie erleben und leben darf/kann. Es geht nicht darum, mit anderen Wesen in Konkurrenz zu verfallen, sondern ausschließlich um Dein Lebensrecht, Deine Menschenwürde, Dein göttliches Sein. Wenn Du das erkennst, so kann es keine unharmonischen Zustände mehr geben!

Die beiden Titel „Ich ernte“ & „Ich genieße“ sind das Resultat, wenn Du den vorigen Schritt getan und diese Wahrheit in dich hinein genommen hast. Erst dann kannst Du frei und ohne Gewissensbisse Dein Leben tatsächlich genießen – in jedem Moment – und sei er auch scheinbar unwichtig. Jede Sekunde ist ein Teil von Dir! Jeder Augenblick ist Dein Leben, und umso bewusster einem das ist, desto mehr erkennt man den Sinn und darf und soll ernten und genießen! Niemand außer Dir selbst kann das be- oder verurteilen!

So sind wir beim nächsten Titel angekommen: „Ich habe es verdient!“ Diese Musik in 432 Hertz wird Dir auch diese Wahrheit auf ihre Art vermitteln, und Du kannst es Dir mit reinem Herzen einverleiben und leben! Genieße Dein Leben!

„Ich Bin die bewirkende Macht & Kraft in meinem Leben“ verbindet Dich mit der „göttlichen Gegenwart“, die alles bewirkt, was im Gemüt und im Leben eines Menschen möglich ist. Höre diese 432 Hertz-Musik und verbinde dich mit jener Ich-Bin-Gegenwart, die Dich ins Hier und Jetzt führt und Dir vergegenwärtigt, wer Du tatsächlich bist!

„Das ist mein Leben!“ – Es ist Dein! Sonne Dich darin und spüre die Energie, die Schwingung, die göttliche Gegenwart in Dir selbst, in Deinem Sein, in Deinem Leben! JETZT!

Die CD ist unter www.musik-apotheke-cdshop.com oder als MP3s unter www.musik-apotheke.com (Hörproben im Downloadshop verfügbar!) zu erhalten!

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ähnliche Beiträge

Anzeigen-Referenz-ID: 8425982d1ad16fb7