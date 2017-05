Beschreibung

CD – 432 Hertz-Musik – Die Blume des Lebens

Erhältlich unter www.musik-apotheke-cdshop.com.

Die Blume des Lebens steht für die Schöpfung als solche. In ihrer Mitte findet sich der Ursprung, der erste Kreis, um den herum die anderen Kreise angeordnet sind. Diese Mitte symbolisiert die Quelle allen Lebens. In den weiteren Kreisen, die sich darumherum aufbauen, entfaltet sich die Schöpfung aus dieser Mitte heraus.

In der Heiligen Geometrie ist sie deshalb ein so starkes, wertvolles Symbol, weil aus ihr sehr viele weitere Symbole hervorgehen. Je nachdem, wie man verschiedene Schnittpunkte untereinander durch weitere Kreise oder Linien verbindet, ergeben sich verschiedene andere Figuren. Eine davon, die hieraus hervorgeht, ist beispielsweise der Würfel des Metatron, der wiederum alle Platonischen Körper in sich vereint.

Die Blume des Lebens in ihrer hoch-harmonischen Form schützt (nicht nur vor negativen Energien, sondern auch vor Elektrosmog), belebt und harmonisiert.

Die 432-Hertz-Musik „Die Blume des Lebens“ verbindet mit dieser Urkraft-Energie und lädt dazu ein, mit der Blume des Lebens zu meditieren, sich in sie zu versenken und eins mit ihr zu werden.

432 Hertz sind dafür deshalb so geeignet, weil dieses Tuning selbst Bestandteil der heiligen Geometrie ist und auf dieser besonderen Ebene schwingt!

Ähnliche Beiträge

Anzeigen-Referenz-ID: 70259157e3c1fcdd