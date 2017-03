432 Hertz-Musik: Die Zirbeldrüse, Reinigung & Aktivierung

Name:

Beschreibung

Die Zirbeldrüse – unsere Meisterdrüse

Speziell für die Zirbeldrüse (die 1. Geisteskraft / Glaube = siehe die 12 Geisteskräfte, die mit den Drüsen im Körper verbunden sind) wurde die 432 hz-Musik erstellt.

Laufzeit: 31:30 Min.

Aus den 12 Geisteskräften (mehr dazu finden Sie unter unseren MP3-Beschreibungen = www.musik-apotheke.com) wissen wir, dass die Geisteskraft des Glaubens bei der Zirbeldrüse (Pinealdrüse) liegt.

Diese Drüse ist sehr wichtig, da sie nicht nur körperliche Aktivitäten erfüllen soll, sondern auch spirituelle. Sie ermöglicht, wenn gesund und voll funktionstüchtig, den freien Zugang zu höheren Ebenen, welche als das „Überbewusstsein, das ICH BIN, das göttliche Licht, die universelle Liebe, usw., genannt werden.

Deshalb wird sie unter anderem auch als die „Meisterdrüse“ unseres Hormonsystems bezeichnet!

Das Überbewusstsein ist das Zentrum höherer Intelligenz, hat Zugang zum vollkommenen Leben, zu unerklärlichen Eingebungen, Intuitionen, Geistesblitzen, telepathischen und außersinnlichen Wahrnehmungen und Visionen. Lebende Energien werden hier freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und dort allerstärkste Energie im menschlichen Körper zu aktivieren.

Leider wird die Zirbeldrüse durch Nahrung und andere Umweltgifte stark verkalkt (vergiftet) und kann so nicht ihre ursprüngliche Aktivität ausüben. Selbst das eigenständige Denken wird somit abgestumpft. Geistesgegenwärtige Reaktionen, bewusstes Denken, Gewahrsein, eigene Ideen und vieles mehr wird somit unterdrückt und sogar ausgeschaltet.

Die Zirbeldrüse hat zudem einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Alterung.

Eine aktive Zirbeldrüse produziert mehr Melatonin, welches einen verjüngenden Effekt auslöst:

Die Zellteilung wird begünstigt, regenerative Maßnahmen werden verstärkt, das Immunsystem wird gestärkt, Antioxidative (zellschützende) Wirkung.

Da Musik eine eigene Schwingung, Energie besitzt, kann sie, wenn man sich beim Hören/Meditieren darauf konzentriert, die Zirbeldrüse reinigen und aktivieren, sodass sie ihre volle Funktionstüchtigkeit einnehmen kann.

Hören Sie sich die Musik so oft es geht an und lassen die Energie der Musik wirken. Der Sitz der Zirbeldrüse befindet sich in der Mitte des Kopfes (siehe Coverbild).

Sie werden die Zirbeldrüse immer mehr spüren und auch die Energie, die von ihr in den Körper & nach oben, durch das Kronenchakra fließt. Es ist tatsächlich körperlich spürbar!

