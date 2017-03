Beschreibung

432 Hertz Musik: Lebe im Licht der neuen Bewusstseinsrealitäten

Um jetzt, in dieser Zeit der Umbrüche, einen positiven Wandel zu erleben, ist es zur Erfüllung unserer Bestimmung wichtig, sich ganz bewusst mit dem Licht zu verbinden.

Das geschieht einzig durch bewusstes Verbinden auf geistiger Ebene, welche mit der Herzfrequenz im Einklang steht.

Dafür ist es vonnöten, mehr Liebe und Verständnis für die höheren Welten (Licht | Dimensionen) zu entwickeln, sich mit ihnen zu verbinden, um mehr Erfahrungen in Bezug auf das Licht und dessen Bedeutung zu erfühlen und durch es / mit ihm (dem Licht) gesegnet zu werden.

Es ist darum wichtig zu erkennen, dass es in der Dualität nur ein „Entweder-Oder“ gibt, was nicht zu verwechseln ist mit der irdischen Polarität, die in ihrer Zweidimensionalität in Harmonie existiert („sowohl-als-auch“; das Unterscheiden, ohne zu urteilen, ist gefragt).

Entweder man entscheidet sich nun für das Licht und die dazugehörenden Qualitäten oder für die entgegengesetzte Qualität des Schattens.

Unsere weltweiten „Probleme“ zeigen jedem „Sehenden“ (jedem, der aufmerksam und bewusst lebt), dass es jetzt wirklich wichtig wird, sich zu „zentrieren“ (auszureichten auf die Herzqualität der Liebe, der Freude, des Verständnisses & der Weisheit), um sich nicht in den Strudel der äußeren, Ego-bezogenen, materiellen kalten Welt mitreißen zu lassen. Dabei ist besonders gefragt, aufsteigende negative Emotionen in sich selbst beherrschen zu lernen (indem man sie sich ansieht und sie mit diesem aufrichtigen Blick und in liebevoller Vergebung auflöst) und sich jeden Tag wach und bewusst mit dem göttlichen reinen Licht zu verbinden.

Dazu haben wir für Sie diese Musikstücke kreiert, damit Sie eine hilfreiche Unterstützung haben, um im Licht zu leben und eine aktive Lichtsäule zu sein. Damit tun Sie nicht nur sich selbst das Beste, sondern strahlen dieses göttliche Licht, das heilend sich selbst reflektiert, an die Außenwelt ab. Man tritt somit in eine göttliche Kommunikation, die beschützt und die Gegenwart des Göttlichen zu einer erfahrbaren Realität werden lässt.

Seien Sie erwählt, schenken Sie Ihre positiven Gedanken und Gefühle weiter, indem Sie einfach, demütig & gütig gegenüber dem Göttlichen Licht leben. Das ist die Quelle aller Erkenntnis und allen Glücks, das einem Menschen widerfahren kann. Ein Aufblühen in die unendlichen Möglichkeiten der Liebe – der Grundlage von allem, was ist.

Musik-CD zu finden bei www.musik-apotheke-cdshop.com

Musik-MP3 zu finden bei www.musik-apotheke.com

© Text & Titel-Copyright by Petra Meier (Weiterverwertung, auch in Auszügen, nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt.)

