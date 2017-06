Beschreibung

Jedes Leben, jedes Ereignis, jede Erfahrung, alle Potenziale, Wünsche, einfach alles ist in der Akasha Chronik gespeichert. Materielle Dinge mit einer Form und Gestalt wie Menschen, Bäume, Häuser ebenso wie nicht materielle Dinge, Gefühle, Schwingung, Gedanken.

Eine Lesung in der Akasha Chronik zeigt Dir Informationen auf der Ursachenebene. Diese Informationen dienen dazu, Dich in Deiner seelischen und menschlichen Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen, zu führen und Dich und Dein Leben in Balance zu bringen.

Ich freue mich auf Deinen Anruf und berate Dich ausführlich.

Ute Krusch

Köln

Tel. 0221 2851313 / Mobil 0178 6269515

www.ute-krusch-akasha-chronik.de

Eine Lesung ist immer eine Hilfe zur Selbsthilfe und ersetzt keinen Arzt oder Therapeuten.

Ähnliche Beiträge

Anzeigen-Referenz-ID: 316592efa0ed823a