Ausbildung Gewaltfreie Kommunikation an 6 Wochenenden ab Okt. 2017 in Bremen und ab Juni 2018 In Essen mit Anja Kenzler Trainerin CNVC.

Voraussetzung ist ein Einführungsseminar in Gewaltfreier Kommunikation, dass Sie auch gerne bei einem anderen TrainerIn gemacht haben können. Einführungsseminar GFK in Bremen vom 09.-10.09.2017 und in Essen vom 14.-15.04.2018.

Info: 0421-5578899, www.a-k-demie.de

