Beschreibung

Ausbildung Gewaltfreie Kommunikation an 6 Wochenenden ab Ende Juni 2017 in Essen und ab Okt. 2017 in Bremen mit Anja Kenzler, Trainerin CNVC.

Info: 0421-5578899, www.a-k-demie.de

