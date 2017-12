Beschreibung

Kundalini Reiki Ausbildung Grad 1 – am 16. Dezember 2017 um 10.00 Uhr – in Voerde am Niederrhein.

Reiki ist ein auf der natürlichen Energie aufbauendes Heilsystem, also eine alternative, ganzheitliche Heilmethode, die als universelle Lebensenergie über die Hände des „Reiki-Kanals oder Reiki-Gebenden“ auf den Reiki-Empfänger übertragbar ist. Die universelle Lebensenergie, hier Reiki genannt, durchfließt den Reiki-Gebenden und wird hauptsächlich über dessen Hände dem Empfänger zur Verfügung gestellt, und zwar nur in dem Maße, wie es für den Empfänger förderlich ist.

REI bedeutet UNIVERSELL und bezieht sich auf die Ebenen des Körpers, des Geistes und der Seele. KI ist die ENERGIE, die in allem fließt, was LEBENDIG ist. Reiki ist das Prinzip einer umfassenden Energie, einer oder sogar der Energie, die alles mit Leben erfüllt, es ist die universelle Lebensenergie und damit in jeder Hinsicht GRENZENLOS!

Das Wort Energie ist für viele nicht greifbar und doch ist sie da, wie z.B. Angst, Wut, Trauer usw. man kann es nicht sehen und auch nicht berühren, aber sie ist dennoch da.

Kundalini ist Sanskrit und bedeutet „Schlangenkraft“. Die Kundalini ist eine Energie im Menschen die jeder in sich trägt, versinnbildlich dargestellt in Form einer Schlange, die am Ende der Wirbelsäule ruht.

Diese Energie kann als Direkt- oder Fernübertragung weitergegeben oder durch „Aktivierung“ (Einweihung) geöffnet werden und sie steigt dann die Wirbelsäule empor und öffnet und reinigt die Chakren (Energiezentren) im Körper.

Kundalini verkörpert die in uns ruhende universelle Energie. Diese Energie ist bei den meisten Menschen verschüttet und somit blockiert, durch ungeprüft angenommene Denkens- und Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Verletzungen und Traumata.

Kundalini Reiki ist unser Zugang zur universellen Energie und zu unserer Mitte, sie löst Blockaden auf, somit sind wir damit auch in der Lage anderen als Kundalini-Kanal dienend, Heilungsenergie zukommen zu lassen. Kundalini Reiki arbeitet ohne Symbole und ist daher sehr einfach zu erlernen – jedoch ist es eine sehr kraftvolle Energie.

Die Einweihungen

1. Grad

Die erste Einweihung öffnet die Heilungskanäle um Reiki-Energie fliessen lassen zu können. Zeitgleich wirst du auf die Kundalini-Erweckung in Kundalini Reiki 2 vorbereitet. Das Kronen- und Herzchakra, sowie die Handchakren werden geöffnet.

Praktische Anwendungen:

Öffnen des Heiligen Raumes, Schutz & Abgrenzung, das Erden und eine komplette Reiki Sitzung sowie Fernreiki durchzuführen. Reinigen von negativen Energien und das lösen von karmischen Bändern und Situationen.

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit 💖

http://www.sacred-eye.jimdo.com

https://www.facebook.com/MedialeHeilerin/

Ähnliche Beiträge

Anzeigen-Referenz-ID: 8125a2448c51d778