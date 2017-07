Beschreibung

Ausbildung: Mediation in der Arbeitswelt und im sozialen Umfeld in Bremen ab März 2018 (1. Modul 02.-04.03.2018) und in Kassel ab Juni (1. Modul 01.-03.06.2018) an 7 Wochenenden und 2 Wochenblöcken mit Anja Kenzler, Mediatiorin und Ausbilderin BM.

Die Mediationsausbildung erfüllt die Kriterien des Deutschen Mediationsgesetzes zum/r zertifizierten Mediator/in und ist nach den Standards des Bundesverbandes Mediation e.V. konzipiert.

Info: a.k.demie für Mediation und Training, Tel. 0421/5578899, www.a-k-demie.de

