Beschreibung

Frieden mit Deinem inneren Kind

Wir bieten Dir ein Seminar an, um Dir die Möglichkeit zu geben, auf einer therapeutischen Ebene mit Deinem inneren Kind zu arbeiten und die Wunden aus der Vergangenheit zu heilen.

Unter den ruhigen und entspannten Bedingungen in einer 600 Jahre alten Klosterfinca auf Gran Canaria auf einer Bananenplantage werden wir in kleinen Gruppen von maximal sechs Personen und in Einzelgesprächen die Arbeit mit dem inneren Kind gemeinsam in Angriff nehmen. Begleitet wirst Du von Diplompsychologen.

Rückzugsmöglichkeiten sind natürlich garantiert.

Seminarinhalte:

Kontakt mit dem inneren Kind aufnehmen

Ängste des Inneren Kindes loslassen

Schuldgefühle des inneren Kindes loslassen

Süchte und alte Schutzprogramme des inneren Kindes auflösen

Selbstwert des Inneren Kindes entwickeln

Kommunikation im Alltag und schweren Situationen mit dem inneren Kind

In unserem intensiven Workshop hast Du die Möglichkeit, zu ergründen, in welchen Situationen der Erwachsene Dein Verhalten beeinflusst und leitet und in welchen Situationen Dein inneres Kind das Kommando übernimmt. Das Ziel ist es, die Anwesenheit Deines inneren Kindes bewusst wahrzunehmen. Trancereisen können Dir in der Begegnung mit diesem Teil Deines Lebens helfen.

Die Seminare finden monatlich statt

Mehr infos: http://www.klosterfinca.com/index.php/careers/frieden-mit-dem-inneren-kind

