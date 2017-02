Die wilde ALTE, der Tanz mit der wilden Urkraft

Beschreibung

Initiatorische Transformationsarbeit für

Frauen

Wir tanzen die Urkraft der wilden ALTEN, der Lilith in unser Leben

Ein Wochenende nur für FRAUEN

Freitag, 24.03.2017 18.00 – 21.30 Uhr

Samstag, 25.03.2017 10.00 – 17.00 Uhr

in Herschbach/WW

Aufwand: 155,– € inklusive Kaffee, Tee

Wenn Du spürst, dass es jetzt für Dich Zeit ist, radikal, trotzdem liebevoll und ganz tief in Dich eintauchen zu wollen…

Dann lass Dich ein in Deinen Tanz mit der Urgöttin und mit den verwundeten, männlichen Teilen, die auch wir Frauen in uns tragen.

Mit kraftvollen Ritualen, Seelenreisen etc. tauchen wir in Deine inneren Welten ein.

Die Heilkraft des Kreises

Deine alten Wunden und Verletzungen

Dein Schoß-Wissen

Deine Rückverbindung an die wilde, fruchtbare, unabhängige UrKraft von Lilith

Der Tanz mit dem wilden Mann

Damit Jede Frau ausreichend Zeit und Achtsamkeit für ihren Prozess hat, ist die Teilnehmerzahl auf 4 Frauen begrenzt!

Anmeldung und mehr Informationen:

http://www.die-zauberfrau.de/seelen-lernerey/

