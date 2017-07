Beschreibung

Endlich Suchtfrei!

Erfolgreiche Zucker-, Raucher- und Alkoholentwöhnungen in Köln

Die Weiss-Methode unterstützt Menschen, die eine lästige Gewohnheit oder Sucht loswerden wollen, hin zu einem ausgeglichenen und gesunden Lebensstil – und das auf völlig natürliche Art und Weise.

Behandlungstage in Köln:

22. Juli 2017,

23. September 2017,

Samstag, 25. November 2017,

jeweils ab 11 Uhr nach Terminvereinbarung

Egal ob Du ein Problem mit Zucker, Rauchen, Alkohol, Ess-und Fress-Sucht, Abnehmen oder anderen Süchten und Zwängen haben, die Weiss-Methode hilft Dir zuverlässig dabei, Deine lästigen Gewohnheiten und Süchte abzulegen.

Dabei wird bereits in einer Sitzung (bei Alkohol und Ess-Sucht bis zu vier Sitzungen) der Stimulus, der die jeweilige Gewohnheit oder Sucht in Gang hält, so stark beruhigt, dass Menschen nach der Behandlung eine Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegenüber dem jeweiligen Suchtmittel erleben. Durch diese Herangehensweise ist es möglich, Gewohnheiten und Süchte so stark zu beruhigen, dass ein Mensch einfach aus dieser ewigen Schleife aussteigen kann.

Behandlungen nach der Weiss-Methode sind rein natürlich, individuell, nachhaltig und effektiv. Dabei ist die Behandlung schmerzfrei und kommt ohne Medikamente, Hypnose oder Nadeln aus. Die Mehrzahl unserer Klienten erlebt die Behandlung als sehr angenehm und entspannend.

Die Sucht-Entwöhnungs-Behandlung wurde von Amir Weiss vor über 30 Jahren in Israel entwickelt, und wird in Deutschland, Österreich und Schweiz von 12 Therapeuten an 19 Standorten praktiziert.

Unsere Angebote:

– Zucker-Entwöhnung

– Raucher-Entwöhnung

– Alkohol-Entwöhnung

– Gesundes Abnehmen, Heißhunger-Attacken, Ess-/Fress-Sucht

– Auftrittsblockaden, Versagensängste u.a.

Das Weiss-Institut in den Medien

Auf unserer Webseite www.weiss-institut.de findest Du viele Erfahrungsberichte. Ebenso findest Du dort oder in unserem YouTube-Kanal „Weiss-Institut“ ein TV-Interview mit Amir Weiss, dass einen guten Einblick in die Philosophie und den Hintergrund der Weiss-Methode erlaubt. Die Sendung trägt den Titel: „Schluss mit der Sucht – Zucker-, Rauch- und Alkoholfrei mit der Weiss-Methode“.

Ebenso empfehlen wir das Video „Zuckerentwöhnung mit der Weiss-Methode“, in der eine Kundin ausführlich über ihre Erfahrungen berichtet sowie das Video „Erfolgreich alkoholfrei mit der Weiss-Methode“, das zeigt, dass selbst so schwierige Sucht-Themen wie Alkohol mit der Weiss-Methode behandelt werden können, und das ohne jeglichen Klinik-Aufenthalt.

Ort: Köln, Siebachstr. 43, 50733 Köln

Info/Anmeldung:

Tel. 0800 – 512 9999 oder

suchtfrei@weiss-institut.de

www.weiss-institut.de

