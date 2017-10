Beschreibung

An diesem besonderen Manifestationstag lade ich alle herzlich zur 3. Engelparty ein!

Alles in unserem Universum ist Schwingung und jede Schwingung hat einen ganz bestimmten Ton. Welchen Klang hat unsere Seele und was möchte Sie uns mitteilen? In Verbindung mit der feinen Heilenergie der Engelwesen werde ich das Seelenlied vorstellen, deren Resonanz wirkt unmittelbar in unserem Körper und kann einen wichtigen Ausgleich der Zellschwingung herstellen.

Seit einiger Zeit tauche ich immer tiefer in die spirituelle Arbeit von Tim Whild ein, die eine berührende Transformationskraft besitzt. Zusammen mit Diana Cooper hat er Bücher über den Aufstieg der Erde verfaßt. Darin enthalten sind sehr heilsame Erneuerungen unseres 12 Chakrensystems, über die ich berichten werde. Im Anschluss daran werde ich eine lichtvolle Meditation anleiten.

Bei Kaffee und Kuchen werden wir uns in lockerer Atmosphäre sowohl über die aktuelle Neuigkeiten mit Gleichgesinnten austauschen als auch tanzen und natürlich Orakelkarten ziehen. Dieses Mal sind es die schönen neuen Drachenkarten von Diana Cooper und zu gewinnen gibt es auch etwas! Am Ende biete ich auf Wunsch Kurzreadings an (15 Minuten) und dafür bitte ich um Voranmeldungen.

Samstag 11. November 2017

15.00 – 18.00 Uhr

Nahestr. 47

47051 Duisburg

Beitrag: 25,- Euro / Kurz-Readings: 15,- Euro

Infos und Anmeldung:

Elke Neuenhaus – 0177-1631264

www.elkeneuenhaus.de/spiritualitaet-engel

Ähnliche Beiträge

Anzeigen-Referenz-ID: N/A