Erwecke Deine Lebenskraft mit Meditation

Reinigung, Wandlung, Entlastung und Heilung – die ELPH-Meditationen bieten den Raum und eröffnen Möglichkeiten, unser Leben spielerisch zu gestalten und unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Fähigkeit zu mehr Leichtigkeit, Freude und einem Leben in Harmonie und Klarheit trägt jeder Mensch in sich – in seinem Herzen. ELPH kann helfen, diese zu aktivieren, sodass wir mit dem Kern unseres Wesens – der reinen Liebe – in Kontakt treten können. ELPH bietet in geführten Meditationen, unterstützt durch die von ELPH entwickelten Essenzen, die Möglichkeit, unserem Alltag eine neue Richtung und unserem Leben wieder mehr Qualität zu geben. Leichtigkeit ist ein Geburtsrecht! Erinnere dich daran. Jahrelange Praxis oder Vorkenntnisse sind nicht nötig, da durch die ELPH-Essenzen eine direkte Verbindung zum Herzen ermöglicht wird.

Die ELPH-Nachmittage werden in folgenden Ländern angeboten: Deutschland | Niederlande | Österreich | Schweiz.

ELPH-MEDITATIONEN – für ein Leben in Frieden und Freude

Alle Infos auf: www.mhaadeii.net

