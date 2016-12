Glücks-Reiki-Fortbildungsseminar

Das Wochenend-Reiki-II-Seminar versetzt jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin in die Lage, Reiki auch über Entfernungen zu übertragen, Kontaktbehandlungen abzukürzen, den Energiefluss zu verstärken und mit Methoden der Reiki-Mentalbehandlung gezielt an alten Verhaltensmustern und -programmen arbeiten zu können. Jede/r Teilnehmer/in erhält ein umfangreiches, gedrucktes Kursmanual, in dem alle wichtigen Inhalte ausführlich dokumentiert sind und ein Chakra-Energie-Karten-Set.Zeitrahmen: Freitag abend, Samstag und Sonntag ganztägig

Seminarbeitrag: 420,– Euro

Und das sind die Inhalte:



Das Huna-Modell des Menschen Was ist Huna Huna und Reiki Die drei archetypischen Teilpersönlichkeiten des Menschen

Teilpersönlichkeiten

Das Innere Kind verschiedene Definitionen Das Innere Kind im Sinne der Huna-Tradition Missverständnisse zum Thema Inneres Kind

Das Mittlere Selbst Unbewusst – Unterbewusst Missverständnisse zum Thema Mittleres Selbst Die Gewohnheiten

Das Hohe Selbst Missverständnisse zum Thema Hohes Selbst

Die Einweihung in den zweiten Grad

Wie die Reiki-Symbole und Mantren geübt werden sollten

Die Reiki-Geschichte vor Dr. Usui

Symbole und Mantrenin den verschiedenen spirituellen Traditionen

Der sinnvolle Umgang mit den Reiki-Symbolen und Mantren Respekt – keine Scheinheiligkeit Privat – nicht geheim Eine persönoiche Beziehung zu den Symbolen und Mantren aufbauen

Die Bedeutung der Reiki-Symbole und Mantren

Das transpersonale Kontaktsymbol

Das Symbol der Freiheit

Das Kraftverstärkungssymbol

Rainbow-Reiki / Glücks-Reiki

Aurastärkung

Raumreinigung mit Reiki

Die Reiki-Dusche

Mentalheilung

Reiki-Amulette

Herstellung von Reiki-Energiepräparaten

Reiki-Fernbehandlung Reiki-Fernbehandlung für sich selbst und für archetypische Teilpersönlichkeiten Reiki-Fernbehandlung in Vergangenheit und Zukunft

Gruppenfernbehandlung

Ganzheitliche Konfliklösung

Reiki-Kontakt zu Orten der Kraft

Karma-Clearing

Termin und Ort bitte erfragen.