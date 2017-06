Beschreibung

Heilen mit der Friedensquelle

Frieden ermöglicht eine neue Sicht auf das Leben

und das Geschehen in deinem Leben.

Für die ganzheitliche Heilung und Bewusstwerdung

verbinden wir uns mit den lichten geistigen Ebenen im Sinne der Allmacht, Allumfassendheit, Allwissenheit

und dem Frieden

Wir geben uns in die Hände Gottes und Heilung geschieht.

Mit Vertrauen an die göttliche Kraft im Sinne der göttlichen Ordnung und dem göttlichen Plan.

In Dankbarkeit und Hingabe geben wir

und empfangen

Licht, Liebe und Frieden

Humor und Leichtigkeit, Lachen unnd Weinen und sich öffnen in der Gruppe mit Vertrauen, ermöglicht eine Heilung von bestehenden Wunden und Verletzungen der Seele.

Seminarinhalt

Einführung in die Heilmethode „Heilen mit der Friedensquelle“, Anwendung in der Praxis , Erfahrungsaustausch, Intuitives Heiltrommeln, Stille und geführte Meditationen u.a. für die Stärkung des Selbstvertrauens in das eigene Heilpotenzial.

Seminarzeit

09:00 – 12:00Uhr und 19:00 – 21:30Uhr

Mittags Zeit zur freien Verfügung

Gebühren für das Seminar incl. Einzelzimmer, Vollpension, Fährüberfahrt

Ausgleich 385,00€

Hinreise (Eigene Anreise bis Harlesiel)

Donnerstag 21. September 2017

Abfahrt der Fähre Harlesiel 11:10Uhr

Rückfahrt

Sonntag 24. September 2017

Abfahrt Bahnhof Wangerooge 14:00 Uhr

