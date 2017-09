Beschreibung

Schnuppertage

Einführung in die Welt der Schamanen und Heiler. Was ist Schamanismus? Wie arbeiten Schamanen? Passt Schamanismus in unseren Kulturkreis? Krafttiere und ihre Bedeutung.

Basisseminar

Dieses Seminar führt ein in die Grundzüge des schamanischen Reisens. Räucherrituale und die Schamanentrommel begleiten das Reisen.

Seminarzyklus Schamanismus

Schamanische Heilarbeit, Seelenrückholung, Visionsarbeit, Heilende Rituale, Schamanische Sterbebegleitung

Weitere Informationen: www.Gisela-Leimann.de

Ähnliche Beiträge

Anzeigen-Referenz-ID: 89959be75da555ba