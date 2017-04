Beschreibung

Lomi your life, die Schule für hawaiianische Massagekunst, lädt Dich zum Lomi Lomi Nui Urlaubsseminar im Landhotel Saarschleife ein.

Termin: 22. – 28. Oktober 2017

Lomi Lomi Nui, Körperwahrnehmung, Seelenpflege, Meditation, Massage. Ein Urlaubsseminar in wunderschöner Umgebung. Zeit mit der Gruppe, Zeit zum Lernen, Zeit für Dich selbst. Mit wunderbarer Verpflegung, Sauna und Spa, Wald und Wiesen und wunderbaren Aussichten in mehrerlei Hinsicht. Genuss und Erholung lassen Dich mit Freude lernen und wachsen.

Dieses Lomi Lomi Nui Seminar ist gleichermaßen für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet. Für Einsteiger stellt es einen Grundkurs in hawaiianischer Massagekunst dar, fortgeschrittene Teilnehmer können ihre Fähigkeiten erweitern und vertiefen. Ich hole jeden an dem Punkt ab, an dem er gerade steht, das ist vielleicht die wichtigste Kunst des Unterrichtens. In der Körperarbeit steht jeder in seinem eigenen Prozess.

Die Teile des Seminares, die unsere Persönlichkeitsentwicklung betreffen, sind von unserem Können ganz unabhängig, aber selbstverständlich verändert sich unsere Massagekunst Hand in Hand mit unserer Wahrnehmung und der Art, wie wir zu uns selbst stehen. Deswegen ist für mich die Kombination aus Meditation, Selbstwahrnehmung und Massageschulung so überaus sinnvoll und Erfolg versprechend.

Seminargebühr: 770,- Euro,

ermäßigt: 700,- Euro (Frühbucherpreis bei Buchung bis 30. April 2017)

inkl. Verpflegung, zuzügl. Kosten für Übernachtung/Frühstück je nach Zimmerkategorie.

Ort: Landhotel Saarschleife, Cloefstraße 44, 66693 Orscholz, www.hotel-saarschleife.de

Weitere Infos findest du unter www.lomi-your-life.de, Schule für hawaiianische Massagekunst, Elke Himmighofen, Tel.: 0208/7783042 und 0179/5299246.

