Beschreibung

Inhaltsangabe:

Nebel verschlang den friedlich vor sich hin rinnenden Fluss. Der Herbst hatte den kleinen Wald oberhalb des Weinberges fest in seinem Griff. Nimotheus Leopold Hetterich, kurz Nim genannt und seines Zeichens Weinbergskobold, leitet bereits in der siebten Koboldgeneration seine eigene Traubensaftmacherei. Eines Tages jedoch, verändert sich in Nims kleinem Leben alles. Die Fee Filliona, die beinahe allabendlich so wunderbar singt, verliert ihre Stimme. Die wichtigen Häupter des nahe gelegenen Dörfchens Koboldburg stecken aufgeregt die Köpfe zusammen und der herbeigerufene Magier Beladin findet schnell heraus, was der Fee fehlt. Freiwillige werden gesucht, die sich auf eine unbekannte Reise begeben sollen. Nim, eher schüchtern, erschrickt, als sich seine Freundin, der Waldschrat Henriette unerwartet zur Verfügung stellt. Bislang führten beide ein ruhiges und beschauliches Leben. Bis zu jenem Tag. Ehe sich Nim versieht, befindet er sich mit seiner Freundin Henriette auf der Jagd nach der Drachenträne.

Brechen Sie mit Nim und Henriette auf zu einer wunderbaren Reise und erleben neben einem aufregenden Abenteuer die Entwicklung einer echten, tiefen Freundschaft.

