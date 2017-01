Name:

Beschreibung

Oneness Deeksha ist eine einfache, natürliche Methode, göttliche Energie auf einen anderen Menschen zu übertragen. Deeksha gab es in allen alten Kulturen, Religionen und Glaubensrichtungen. Ursprünglich wurde sie von spirituellen Meistern an nur wenige Schüler gegeben, um ihnen ein erweitertes Bewusstsein und Erwachen zu schenken.

Sri AmmaBhagavan von der Oneness Universität in Indien haben nun – um ihre Vision zu verwirklichen, der gesamten Menschheit zum Erwachen ins Einssein zu verhelfen – die Oneness Deeksha weltweit verfügbar gemacht.

Jeden Mittwochabend treffen wir uns in der Kölner Südstadt, um unserem Höheren Selbst näher zu kommen und uns von der Kraft der Deeksha tiefer in die Erfahrung des Seins tragen zu lassen.

Wann:

20 bis 22 Uhr, Einlass ab 19:45 Uhr

Wo:

Teutoburgerstraße 20, 50678 Köln

Anmeldungen und Fragen sind herzlich willkommen unter onenesskoeln@gmail.com.

Ich freue mich auf euch.

Alina

