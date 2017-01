Name:

Beschreibung

Raum der Stille

– geführte Meditation –

… still sein, bei sich sein…

Eintauchen in die Stille des Herzen – sich selbst in dieser Stille als vollkommen erfahren

Jeweils Dienstags 19.00 Uhr in Troisdorf-Bergheim,

Sandana Brüsehof (Lebensberaterin für ein erfülltes Leben.

Anmeldung erforderlich: 0228 38765426

