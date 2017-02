Raum der Stille

Beschreibung

Meditativer Abend zur Kraft der Stille. In einer geführten Meditation in die Stille eintauchen – in die Stille des Herzens … still sein, bei sich sein. Sich selbst in dieser Stille als vollkommen erfahren.

Dienstags, 19.00 Uhr, in Troisdorf-Bergheim, Anmeldung erforderlich.

Sandana Brüsehof (Lebensberaterin für ein erfülltes Leben) 0228 38765426.

