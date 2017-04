Reif für die (P)Insel

Beschreibung

intuitives Malen & kreativer Selbstausdruck

vom 09. bis 14.10.2017 Auszeit auf der Nordseeinsel Borkum

mir Zeit für mich selber nehmen – innehalten und tief durchatmen – mich meiner Kreativität hingeben – entspannen und das Leben genießen – …

Raus aus dem Alltag und auftanken. Lasse Dich ein auf ein Abenteuer des kreativen Selbst-ausdrucks mitten zwischen Wind und Wellen. Tauche mit Pinsel und Farbe ein in die Welt Deiner inneren Bilder.

Gemalt wird intuitiv aus dem Unbekannten heraus. Vorstellungen von »richtig« oder »falsch«, von »gut« oder »schlecht«, von »ich müsste« oder »ich sollte« oder »ich darf nicht«, Urteile und Vergleiche werden zurückgelassen, um in einen Zustand von Empfäng¬lichkeit und Hingabe zu kommen. Diese Art des Malens, das „Point Zero Painting“ wurde von Michele Cassou entwickelt, einer Künstlerin, Lehrerin und Autorin mehrerer Bücher, darunter „Point Zero – Creativity without Limits“.

Außerdem wird es Raum geben für die mitgebrachten persönlichen Themen, die bewegt werden wollen. Dazu erweitern wir die Palette der kreativen Ausdrucksmittel: tanzen, malen, schreiben. Wir arbeiten mit den eigenen Träumen und Seelenbildern, dem Wissen des Körpers, der Intuition und inneren Weisheit, den Botschaften des Lebens usw.

Du wirst Zeit haben, ganz bei Dir und dem, was Dich bewegt, zu sein, und Zeit, um die Seele baumeln und Dich von der besonderen Stimmung auf der Insel berühren zu lassen.

