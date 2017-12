Beschreibung

Tiefsee-Tauchgang der Seele – am 29.12.2017 von 18.30 – ca. 21.30 Uhr.

In diesem Workshop möchte ich mit euch einen kleinen Jahresrückblick im Geistboot machen. Was begleitet mich bis zum heutigen Tag in diesem Jahr und was davon würde ich gerne hinter mir lassen um im Jahr 2018 voller Energie & Lebensfreude durchzustarten? Es werden Hilfsmittel und Werkzeuge zum Start in das neue Jahr erreist und integriert. Damit das Jahr 2018 wirklich voller Energie & Lebensfreude beginnen kann.

Plane für diesen Tiefsee-Tauchgang ca. 3 Stunden ein, etwas abweichend je nach Teilnehmerzahl.

Bitte rechtzeitig anmelden, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind!

Wir sind in der Mitte der Rauhnächte angekommen. So ist es auch ein Leichtes es nachzuvollziehen, dass die Qualität des Tages der Balance dient. Der 29. Dezember bietet sich an um auszugleichen und zu harmonisieren was in Ungleichgewicht ist. Mit Ausgleich und Harmonie holst du dir auch Balance und Stabilität in dein Leben. Mit Neumond im Steinbock beginnt ein neues Mondjahr. So lädt uns der heutige Tag zu einem Neumondritual ein, dies mitten in den Rauhnächten.

http://www.sacred-eye.jimdo.com

https://www.facebook.com/MedialeHeilerin/

Ähnliche Beiträge

Anzeigen-Referenz-ID: 9285a244bbee9a9f