Spirituelle Ausbildungs- und Selbstfindungsreise nach Wangerooge

Beschreibung

Heilen und Heil-sein bedeutet aus spiritueller Sicht:

Ganz-sein / Vollkommen sein

sich Selbst-Bewusst-Sein um zu erkennen

mit der Bereitschaft und Freude

sich zu verändern, zu verzeihen, sich versöhnen

und damit alte Strukturen und Muster zu erlösen, umzuwandeln, transformieren und zu heilen

Treffe eine Entscheidung für Licht und Liebe in deinem Leben und für diese Erde.

Der Mensch hat in sich alles Wissen und Weisheit verankert, das für die Heilung

erforderlich ist.

Frieden ermöglicht eine neue Sicht auf das Leben und das Geschehen in deinem Leben.

Für die ganzheitliche Heilung und Bewusstwerdung verbinden wir uns mit den reinen hohen geistigen Kräften im Sinne des Friedens.

Wir geben uns in die Hände Gottes und Heilung geschieht. Mit Vertrauen an die göttliche Kraft entsprechend der göttlichen Ordnung und dem göttlichen Plan in Dankbarkeit und Hingabe geben wir und empfangen Licht, Liebe, Frieden und Heilung

Seminarinhalt:

Einführung in die Heilmethode

Heilen mit der Friedensquelle

Heilen mit Engeln, Licht-und Geistwesen

Stille und geführte Meditationen zur Stärkung der eigenen Heilkraft

Übungen und praktische Anwendung, Erfahrungsaustausch.

Seminarzeit:

von 09:00 – 12:00 Uhr

und 19:00 – 21:30 Uhr

Mittags Zeit zur freien Verfügung

Gebühren für das Seminar

incl. Einzelzimmer, Vollpension, Fährüberfahrt: Ausgleich 385,00€

Anmeldung ist bis zum 20. August 2017 möglich

200,00 € Anzahlung bis zu diesem Datum

Eigene Anreise bis Fähranleger Harlesiel

Fahrgemeinschaften können abgesprochen werden

Hinreise

Donnerstag 21. September 2017

Abfahrt der Fähre Harlesiel 11:10 Uhr

Rückfahrt

Sonntag 24. September 2017

Abfahrt Bahnhof Wangerooge 14:00 Uhr

