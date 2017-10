Beschreibung

ANGEBOT! **Spüre Deine kraftvolle Energie“ – das Musikstück ist jetzt um 20% reduziert!

Wir leben in Zeiten, die uns auf vielfache Weise fordern. Immer deutlicher tritt der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge und zwischen Wirklichkeit und Schein zu Tage.

Dennoch fällt es uns mitunter schwer, diese Unterschiede anzunehmen, immerhin stehen und fallen damit Weltbilder, und die damit verbundenen Gefühle, Emotionen und Gedanken können zunächst verwirrend, wenn nicht sogar schmerzhaft sein.

Das Musikstück „Spüre Deine kraftvolle Energie“ bietet einen klangvollen Rahmen, in dem Sie nicht nur zurück in Ihre Mitte, sondern zu Ihrem wahren Sein vordringen können.

Dort liegt die kraftvolle Energie, die allzeit die Basis des Seins darstellt und alles trägt, was Sie darauf bauen möchten. Haben Sie diese Energie einmal erfahren und erlebt, werden alle äußeren Einflüsse zu vorüberziehenden Wolken – denn nichts kann Sie erschüttern, wenn Sie hier verankert sind.

Das Angebot finden Sie hier:

https://www.musik-apotheke.com/XXL-Specials-mp3/Spuere-Deine-kraftvolle-Energie-MP3::80103100.html

