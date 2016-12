Systemisch-astrologische Aufstellungen

Beschreibung

Lerne die faszinierende Methode der lebendigen Astrologie kennen. Sie ist geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. Spüre und erfahre die Kraft deiner Sonne, höre und erfahre, was Deinen Mond in seinem Zeichen nährt. Staune, welche vielfältigen Möglichkeiten Dein Aszendent vorschlägt.

Dein persönliches Horoskop wird durch die Aufstellung der Planeten lebendig.

Ein befreiender Prozess, der im Alltag seine Wirkung zeigt. Die Aufstellung kann sehr unterstützend und hilfreich sein, um mehr Kraft und Lebendigkeit im eigenen Leben zu erfahren. Bei dieser Methode arbeiten wir intuitiv und verlassen die mentale Ebene.

Systemische Aufstellungen haben ihre Wurzeln in der Familientherapie der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Richtig bekannt wurden sie in Deutschland durch den Theologen Bert Hellinger, der mit seinen Methoden und auch seinem Umgang mit Klienten nicht ganz unumstritten ist.

Nichtsdestotrotz sind systemische Aufstellungen ein sehr hilfreiches Instrument, um Probleme in Familien,Gruppen und anderen Systemen offenzulegen, zu sortieren und dadurch zu heilen.

Auch unser Horoskop ist ein solches System, wenn auch eines, das in uns wirkt und dadurch sowohl unsere Handlungen als auch die „Zufälle“ im Außen beeinflusst.

Das kann durch spannungsvolle Aspekte verschiedener Planeten im Geburtshoroskop aber auch durch Transite hervorgerufen werden.

In den astrologisch-systemischen Aufstellungen, die wir anbieten, wird Dein Geburtshoroskop von Iris Kirsch analysiert – auch wenn Du als Stellvertreter dabei bist – und auf die spannungsvollen Aspekte hin untersucht, die aktuell Schwierigkeiten in Deinem Leben verursachen.

Anschließend werden diese Aspekte unter der Leitung von Ursula Podeswa aufgestellt. Dadurch wird ihre Bedeutung für Dein Leben deutlich. Es kann sein, dass sich bestimmte Aspekte gegenseitig schwächen. In der Aufstellung werden diese schwächenden Aspekte gestärkt, sortiert und ihr stärkendes Potenzial kann wirksam werden.

Termin und Ort nach Vereinbarung. Gern kommen wir auch in Deine Stadt

Telnehmerbeitrag für Aufsteller: 90,– €

Teilnehmerbeitrag für Stellvertreter: 70,– €

Seminarleitung:

Iris Kirsch

Astrologin, Energietherapeutin/Heilerin,

Seit gut 15 Jahren in eigener Praxis als

lebensberatende Astrologin tätig.

www.trigon-astrologie.de

Ursula Podeswa

Über 20 Jahre Erfahrung als Seminarleiterin und Coach

(Reiki, NLP, systemische Aufstellungen, Rückführungen, Orakelsysteme u.a.)

www.gluecks-reiki.de/www.gluecks-aufstellungen.de

