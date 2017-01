Tension / Trauma Releasing Exercises

Name:

Trauma Releasing and Tension Exercises (TRE)

TRE in Troisdorf-Bergheim. Kosten jeweils 30,00 Euro.

*_Termine:_*

Samstag, 4. Februar 2017 von 11.00 – 12.30 Uhr in Troisdorf – Bergheim

Sandana Ursula Brüsehof, Übungsleiterin TRE nach David Berceli. Anmeldung an sandana.bruesehof@gmx.de oder 0228 / 38765426

Trauma Releasing Exercises (TRE) nach David Berceli. TRE ist eine effektive und dabei einfache Methode von Entspannungs/Dehnübungen, den Körper in ein Zittern bringen, was dazu dient, Traumata oder auch einfach Stress, deren Folgen auf der körperlichen Ebene gespeichert werden, körperlich zu lösen und damit Wohlbefinden zu erzeugen.

Jeder Mensch erlebt in seinem Leben Traumata (z.B. erlebte Angstsituationen, Gefühl von Hilflosigkeit, o.ä.) oder ist Stress-produzierenden Situationen ausgesetzt. TRE basiert auf der Erkenntnis, dass wir diese Erlebnisse auf der körperlichen Ebene gespeichert haben und somit weiter aufrechterhalten, was sich bis in unsere Gedanken- und Handlungsmuster niederschlagen kann.

Bei TRE geht es darum auf einer körperlichern Ebene, diesen Stress oder sogar Traumata loszulassen. Mit Hilfe der speziellen körperlichen Dehnungsübungen bringen wir unseren Körper wieder dazu, auf einer tiefen Muskelebene zu zittern und somit das einst erlebte Traumata / Stress,die sich im Körper auch in Form von Verspannungen zeigen, wegzuzittern. Zittern ist eine ganz natürliche Reaktion auf intensive, ungewöhnlich und / oder traumatische Erlebnisse ist. Erkennbar ist dies z.B. in Sprüchen wie „Mir schlotterten die Knie“.

Das Schöne an dieser Methode ist, dass der Kopf dabei frei und unberührt bleibt und der körpereigenen Weisheit die Arbeit überlässt. Dies erzeugt im Nachgang ein körperlich-geistiges Wohlbefinden, was wiederum dazu führt, dass wir auch im Alltag in einen konstruktiv-positiven Energiefluss gelangen.

Bitte ein Handtuch oder Decke, kleines Kopfkissen, bequeme Kleidung und rutschfeste Socken mitbringen!

