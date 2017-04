Transformation in die Energie der neuen Zeit – einfach, klar, schnell

Beschreibung

Im bodenständigen Kölner Stadtteil Poll gibt es einen Raum für Bewusstsein, Wachstum und Freude, genannt SternenKind. Es ist ein Entwicklungsraum, in dem du dich beschleunigt zu dem entfalten kannst, was du wirklich bist: ein göttliches Geist- und Schöpferwesen.

Dein Kopf weiß es längst, doch deine Anhaftung an zahlreiche innere und äußere Behinderungen und Beschränkungen haben deine vollständige Öffnung und Wandlung in die neue Zeit hinein bisher blockiert.

JETZT ist die Zeit, dich an dich selbst zu erinnern und in deine vollständige Schöpferkraft zu gelangen.

SternenKind-Inhaberin Ursula Dziambor (Spirituelle Lehrerin und Heilerin, Aura-Soma®-Expertin, Aufstiegsbegleiterin) unterstützt dich in Einzelsitzungen und Seminaren darin, dich von Karma, Fremdkarma, Gelübden, Generationenverträgen und –lasten, Traumata, Anhaftungen an Menschen, Dinge und Gewohnheiten, Glaubenssätzen, Gedanken- und Gefühlsmustern, Dogmen, Verträgen, Flüchen, Bannen und Verwünschungen und vielen anderen Belastungen zu befreien.

Deine beschleunigte Transformation vollzieht sich in der Aufstiegsenergie, die seit Ende 2012 auf unsere Erde und alle ihre Bewohner einströmt. In dieser Energie müssen alte Dramen nicht mehr hochgeholt, genau angeschaut oder gar nochmals durchlebt und durchlitten werden. Sie können in beschleunigter Weise einfach, leicht und schnell transformiert werden. Wofür wir früher oft ein ganzes Menschenleben benötigten, dafür wird heute in nur vier Seminartagen der Grundstein gesetzt. Regelmäßige kleine Auffrischungsübungen sichern dir den nachhaltigen Erfolg.

Das Seminar DIE BESCHLEUNIGTE TRANSFORMATION findet 2017 in vier auch einzeln buchbaren Modulen statt, die jeweils einen Tag (10 bis 18 Uhr) dauern:

Modul I – Selbstverständnis: Wer bin ICH? (Termine: 11.6., 3.10. und 19.11.)

Modul II – Befreiung von internen Behinderungen (Termine: 30.4., 25.6., 8.10., 3.12.)

Modul III – Schutz vor externen Belastungen und Auflösung bestehender

externer Belastungen (Termine: 14.5., 3.9., 22.10., 17.12)

Modul IV – Heilung und Verjüngung. Aufbau, Heilung und Aktivierung des Lichtkörpers (Termine: 25.5., 17.9., 5.11.)

Weitere Termine nach Vereinbarung.

Fragen, Vereinbarung von Einzelterminen, Buchung des Seminars bitte unter 0172 4106945 oder per E-Mail u.dziambor@gmx.de

Außerdem gibt es im SternenKind Aura Soma®: Verkauf, Beratung, Light Beamer Sessions, Massagen und schöne Dinge zum Verschenken und Sich-Selber-Schenken.

www.sternenkind-koeln.de

