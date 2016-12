Wandern, Yoga und Coaching. Auszeit mit Innenansicht in der Eifel

Name:

Beschreibung

Beim Wandern in der Natur spüren wir unsere ureigene Kraft, finden unseren Rhythmus und kommen ganz im Moment an. Das sind gute Voraussetzungen für die eigene Innenansicht, wo du innerlich Dinge bewegen und im Dialog mit anderen, neue Ansichten finden kannst.

24.-26.03.2017

Kosten p. P. im DZ

275,- € Frühbucherrabatt bis 15.01.17

315,-€ ab 16.01.17

Im Preis enthalten:

 Kurs, Yoga, Coaching

 2 geführte Wanderungen

 2 Übernachtungen mit Frühstück im DZ

 veget. Verpflegung

 Lunchpakete

Einzelzimmerbuchung mit Aufschlag möglich.

Auf unserem achtsamen Weg werden wir an Orte der Kraft im wunderschönen Nationalpark Eifel wandern.

Tanke Kraft an diesen Orten, in der Natur, beim Yoga, Meditieren und Coaching.

Infos unter www.pepp7/termine.de Einfach bei mir melden, Flyer mit allen Informationen sende ich gerne zu.

