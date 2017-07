Beschreibung

Unsere Lebenssituation:

Elektrosmog, elektromagnetische Strahlen und weitere stören permanent den körpereigenen Regulationsprozeß, der ebenfalls über elektrische Signale funktioniert. Die Körperzellen erhalten durch die technisch erzeugten Impulse falsche Informationen und werden geschädigt. Zellteilung findet nicht mehr optimal statt, sondern ist fehlerbehaftet. Der körpereigene Schutz kann sich gegen die ständig eintreffenden falschen Informationen nicht auf Dauer durchsetzen. Notwendige Reparaturarbeiten im Körper sind vollständig überfordert.

Das spürt der Mensch durch Müdigkeit, Energielosigkeit, Verspannungen, Schmerzen jeder Art, bis hin zu Krankheitssymptomen und chronischen Krankheiten. Er fragt sich dann: „Wieso hab ich das? Ich lebe doch eigentlich gesund?“

Vor den Gefahren elektromagnetischer Strahlen für unsere Lebensfunktionen wird in einschlägigen Quellen gewarnt und darüber informiert. Für die Öffentlichkeit ist dieses Thema dank „Grenzwerten“ erledigt.

Nun hat jeder Mensch die Möglichkeit, sich für die eine oder andere Information zu entscheiden. Wem kann man glauben? Fragen Sie sich, was für Absichten dahinter stehen. Durchleuchten Sie sich selbst. Was sagt Ihnen Ihr Wohlbefinden, Ihr Gesundheitsstand, Ihre Erfahrung?

Objektive Informationen sind für uns solche, in denen keine Profit- oder Manipulationsinteressen stecken, sondern die den Menschen in ihrer selbstbewussten Entwicklung in höhere Dimensionen des Bewusstseins helfen können, wenn sie das wollen.

Hilfe im Alltag! JETZT:

Manchmal fragt man sich, was kann ich denn da tun? Das liegt nicht in meiner Macht. Dies ist leider ein großer Irrtum! Das Ganze baut sich auf dem Kleinen auf.

Geist – Energie – Bewusstsein – Gedanken – Atome – Moleküle – Zellen – Organe – Organismus – Materie – Umwelt – Kosmos.

Jede Veränderung des kleinsten Atoms sogar Neutrons im Atomkern verändert den gesamten Kosmos. (z.B. die Atombombentests oder die Entstehung unseres Lebens) Jeder Gedanke verändert oder stabilisiert die jetzige Lage.

Das kann und tut JEDER!

So wie sich der Einzelne entscheidet, denkt und handelt, so wird sich unsere Welt entwickeln.

Geist transformiert Materie:

LichtHarmonie-Produkte sind eine nicht technische Entwicklung. Weltneuheit LichtHarmonie!

Sie sind über – die 30-Pyramiden-Antenne verbunden mit Energie – reine Christusenergie der 6. Dimension, die bedingungslose LIEBE ist – Lebensenergie. Das hat nichts mit Religion zu tun! Wir sagen „Geist ist stärker als Materie“, denn die Materie ist heruntertransformierte Schwingung zu Raum und Zeit. Geist ist raum- und zeitlos, ewig-endlos, SEIN. In unseren vorigen Interviews haben wir eine spirituelle Betrachtung von Dimensionen vorgenommen.

Technische Energien sind dieser geistigen Kraft untergeordnet und können so beeinflußt werden, daß sie unserer Lebensenergie nicht mehr schaden. Es geht noch weiter, denn diese liebevolle, kraftvolle Energie unterstützt die Harmonisierung, Balance und fördert unsere störungsfreie Entwicklung, schützt ebenso vor Manipulation, denn sie fördert die Bewußtseinsentwicklung auf jeweils ganz persönlicher Ebene.

Unsere LEBENSMITTEL:

Sie achten auf BIO und natürlichen Anbau bei der Auswahl Ihrer Lebensmittel?

Wissen Sie, dass dies keine Garantie ist für Kriterien wie;

frei von Elektrosmog, (ohne Strom erzeugt, transportiert, gelagert)

frei von Chemtrailpartikeln, („düngen“ mit dem Regen)

frei von Nanopartikeln, (Unklar und unerforscht sind in vielen Bereichen die Wirkungen und der Einfluss der meist künstlich hergestellten Teilchen auf die Umwelt.:s. Wikipedia)

frei von Medikamentenrückständen und frei von Düngemittel- und Pestizidresten, die bereits im Grundwasser nachgewiesen werden?

Alles ist Energie und jedes Teil hat eine ganz spezifische eigene Schwingung=Information. Unser Naturkörper-MENSCH ist heute lebensschädigenden Energien, die der Mensch technisch selbst erzeugt hat, ausgesetzt.

Man muss immer die Ursache bereinigen!

Was wäre wenn man direkt diese negativen Informationen transformieren könnte und dadurch lebensfördernde Energie erhielte.

Genau das ist JETZT möglich!

Was kann LichtHarmonie-Energie?

reinigt Lebens- und Genussmittel, Trinkwasser usw. von negativer Energie und

transformiert diese in positive, lebensfördernde Kraft

reinigt Medikamente von negativen Nebenwirkungen, stärkt die positiven Wirkungen

schützt vor negativen Wasseradern, harmonisiert den Raum

schützt vor negativen elektromagnetischen Strahlen, z.B. Handy, WLAN, Mikrowellen, Funkmasten

schützt Räume vor Elektrosmog, Chemtrailpartikel, WLAN des Nachbarn, Funkmasten in der näheren Umgebung von aussen und innen

harmonisiert Energie

unterstützt die persönliche Bewusstseinsentwicklung

Inhalt des Vortrags:

Informationen über Anwendung und Wirkung ausgewählter LichtHarmonie-Produkte

Lebensmitteldrehplatte, Lebensmittelfolie, Lebensmittelvitalfolien

LichtHarmonie-POWER ESSENZ

Edelstein-Trinkwasser selbst zubereiten

LichtHarmonie-Wasseradernfolie anwenden

LichtHarmonie-Geopathschutzplatten anwenden

Unbedingt anschauen:

Interview zum Thema Elektrosmog, Kerstin und Roger Morettoni im Gespräch mit Robert Stein bei SteinZeit.TV am 21.Juli2017: https://youtu.be/rOwRa6S4JwE

