Beschreibung

wingwave®-Coaching – Ausbildung vom 12.10. – 15.10.2017 in Essen, vom 10.-11.02. und 10.-11.03.2018 in Bremen und 09.-12.04.2018 in Kassel mit Anja Kenzler, wingwave®-Lehrtrainerin.

Das viertägige Training in wingwave-Coaching richtet sich an Coaches, Trainer/innen, Mediator/innen, Ärzte/innen und Therapeut/innen, etc. Es ist ein zusätzliches Modul zu einer abgeschlossenen Ausbildung in NLP, Coaching, Kommunikationspsychologie, Psychotherapie, Medizin oder vergleichbaren Abschlüssen, wie eine Mediationsausbildung

Info: a.k.demie für Mediation und Training, Tel. 0421/5578899, www.a-k-demie.de

