Alles für Dich und Dein glückliches Leben!

Workshops und Info-Abende im Zentrum der Liebe



Das Herz ist das Zentrum der Liebe und es lädt jeden ein, dahin zurückzukehren, wieder aus dem Herzen zu leben. Freude und Glücklichsein zu erfahren, in der Familie, in Partnerschaften, mit Kindern und im Beruflichen.

Info-Abend mit dem Thema „Empfundener Stress und die Auswirkungen“ – Zeit für Informationen, Fragen und Kennenlernen im Zentrum. Innerer Stress aus sich Sorgen machen und keine Lösungen finden, Alltagsdruck und Verpflichtungen wirken sich nicht nur auf unsere Stimmung, sondern auch auf unseren Körper aus. Die Folge kann z.B. Erschöpfung, Müdigkeit, Lustlosigkeit sein. Viele Informationen rund um den inneren Stress, von mehreren Perspektiven aus angeschaut, mit Lösungsansätzen und Möglichkeiten der Verbesserung. 28. September, 19.00 – 21.00 Uhr

Themen-Workshop „Es redet Dich!? – Kommunikationsprüfung und -training“ – ein entspannter Nachmittag mit guten Erkenntnissen über die eigene Kommunikation. Weißt Du, was und wer Dich redet? In dir existieren viele Quatscher, die ungeprüft eine Realität für dich erzeugen. Unbewusst hast du Sichtweisen aus Familie und Kindheit übernommen und nicht wieder auf ihre zeitgemäße Berechtigung geprüft. Jetzt ist es Zeit dafür – erkenne deine Kommunikation in dir selbst, werde dir bewusst über ihre Herkunft und verändere aktiv, was dir nicht gefällt. Erzeuge über Kommunikation eine bessere Realität für Dich! 30. September, 13.00 – 18.00 Uhr

Themen-Workshop „Altes loslassen und versöhnen“ – Warum dein innerer Frieden so wichtig ist für deine Zukunft. Oh ja, die alten Erlebnisse begleiten einen immer wieder. Verletzungen, Enttäuschungen, Verluste und mehr waren nicht nur deine Vergangenheit. Nein, sie bestimmen noch immer dein Leben jetzt und in Zukunft. Erst das Loslassen und Versöhnen bringt die nötige Veränderung für dich und dein Glücklichsein. Habe den Mut, dich dem zu stellen, loszulassen und zu versöhnen. 08. Oktober, 13.00 – 18.00 Uhr

Und sonst so? Natürlich Einzeltermine für Coaching und Bioenergetische Sitzungen, laufende Kurse und Meditationsabende. Ab dem 27. September gibt es mittwochs alle 14 Tage die „Offenen Gesprächsnachmittage“ – einfach mal die Seele baumeln lassen, auftanken, austauschen, sein.

Anmeldung jeweils per E-Mail an: kontakt@zentrum-der-liebe.de – Heike Marie Boschat – Psychologische Beraterin und Bioenergie-Therapeutin.

Zentrum der Liebe – Bioenergetisches

Heilungs- und Schulungs-Zentrum

Heike Marie Boschat

Borner Feld 23

41379 Brüggen-Born

Telefon: +49 – (0)178 – 34 23 570

Internet: www.zentrum-der-liebe.de

Mail: kontakt@zentrum-der-liebe.de

