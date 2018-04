tip-Magazin | Bücher | 11 Stunden her

Eine systemische Erzählung

Ratgeber und Sachbücher zum Thema „Familienstellen“ gibt es viele – aber eine Erzählung, das ist neu!

Uwe Pettenberg ist es gelungen, wichtige Prinzipien des systemischen Familienstellens geschickt in eine berührende Geschichte zu integrieren. Sein Stil ist reduziert und einfach – wie die Story selbst: Zwei Menschen, er und sie, werden vorgestellt, mit ihren Geschichten, Zweifeln, Gedanken, ihren Verwicklungen und Verstrickung in Alltag, Familie und Beruf. Alles ganz normal. Menschen wie du und ich, die sich selbst entdecken und letztendlich erlösen. Am Ende. Liebe.

Ein kleines, feines, schlichtes Büchlein, das sich lohnt!

Der Verlag schreibt dazu:

Wenn du das Geschenk des eigenen Lebens entdeckst! Zwei Menschen wissen nicht weiter. Sie sind verbunden. Unbewusst, wie viele unter uns. Sie denken nach. Viel. Sie erleben Dinge, die schon immer da waren, aber nie aufgefallen sind. Das ist gleichermaßen Lösung und Glück. Im Erleben der beiden Protagonisten finden wir uns, unsere möglichen Themen und Anliegen wieder und erhalten Antworten auf so manche Frage nach dem Sinn des Lebens – und wie man diesen freudig im eigenen Alltag erlangt.

Am Ende. Liebe. ist eine berührende Erzählung, entstanden aus systemischen Shortcuts, garniert mit den lehrreichen Erfahrungen eines erfolgreichen Lebenstrainers. In diesem Sinne kein Ratgeber, sondern ein – auch manches Mal humorvoller – Herzimpulsierer.

Wenn Sie systemische Familienaufstellungen interessieren, könnte diese Erzählung genau das Richtige für Sie sein.

Max Oberpriller

Uwe Pettenberg

Am Ende. Liebe.

Hardcover, 160 Seiten

Sheema Medien Verlag

www.sheema-verlag.de

€ 14,80

ISBN 978-3-931560-53-9

Link zu Amazon:

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3931560538/wwwsheemaverl-21

