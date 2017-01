Auszeit auf Sylt

tip-Magazin | Anders Leben | 1 Stunde her

Tauche ein in die Sylter Luft, die himmlische Ruhe, das wunderbare Licht – und in Dich!

Es ist die Sehnsucht, die Sehnsucht, die mich treibt. Dieses Geräusch und der Geruch des Meeres und der Freiheit. Frei zu sein, mein Herz zu öffnen, zu fühlen, was jetzt ist – im Hier und Jetzt. An keinem anderen Ort ist mir das so gut gelungen, wie hier auf Sylt. Es ist faszinierend. Was ist an dieser Insel so besonders? Es ist die Melancholie, es ist das Unerwartete. Du weißt nie, womit du rechnen kannst. Von einer Sekunde auf die andere wechselt das Wetter, vor allem, wenn Du Dich ganz auf das Meer einlässt, ganz auf diese gewaltige Naturmacht.

Alles fließt, alles ist im Einklang. Du fühlst in Dich hinein und spürst vielleicht diese Leere, diese tiefe Trauer in Dir, einfach die Sehnsucht nach Fülle. Und indem Du es noch denkst, spürst Du vielleicht, wie sie da ist, diese Fülle. Sie kriecht in Dich hinein, breitet sich aus. Da ist es wieder dieses Gefühl, im Fluss zu sein, wie das Meer mit seinen vielen verschiedenen Facetten, Farben, Gerüchen. Jede Welle, jede Schaumkrone ist anders, Du kannst Dich einfach nicht satt sehen an der Schönheit der Natur.

Satt sein, in Fülle sein, das findest Du hier.

Oft ist es hier windig, und ich empfinde es nicht als störend. Ich finde es sogar schön. Der Wind zerrt an Deinen Kleidern. So könnte es auf offener See sein, einen Moment lang kommst Du Dir vor wie ein alter Seefahrer. Allein, allein mit den Urgewalten.

Oft ist es kalt und ungemütlich, und Du empfindest es nicht als störend. Du findest es sogar schön. Du spürst Dich. Wann hast Du Dich das letzte Mal wirklich richtig lebendig gefühlt? Mit deinem ganzen Sein? Indem du beginnst, darüber nachzudenken, kommt wieder dieses wohlige Gefühl, eins zu sein mit der Natur. Ich friere? nein. Es ist angenehm warm, ein freudiges Kribbeln schlängelt sich durch meinen Körper.

Oft regnet es kleine, spitze, eisige Regentropfen und es fühlt sich angenehm an.

Ich finde es schön. Ich strecke meine Nase ganz arg Richtung Himmel, schließe die Augen, darauf wartend, dass die kalten Tropfen prickelnd auf mein Gesicht fallen. Es piekt. Ich finde das lustig und muss lachen. Ich spüre mich. Meine Haut spannt, ich merke, wie das Blut arbeitet, meine Nase wie verrückt läuft, die Augen tränen. Ich darf weinen. Ich darf hier meine Gefühle zeigen. Es läuft, alles fliesst. Ich werde ruhig.

Dies ist ein Einblick in meine Gefühlswelt aus ein paar Minuten am Meer.

Und nicht nur das. Es ist so viel mehr, es ist das Bewusstsein, etwas für Dich ganz alleine zu tun, ohne Zeitdruck, ohne Anforderungen an Dich, was auch immer das sein mag.

Vielleicht denkst Du: „Ja, das möchte ich auch einmal erleben.“

Einmal rauszukommen für ein paar Tage, raus aus dem täglichen Einerlei, das Dich immer wieder so sehr beschäftigt, raus aus Deinem Denken, rein in Fülle, rein ins Fallen lassen, einfach nur Du sein.

Es ist so viel mehr als Abschalten, es ist sich zu spüren, sich wieder zu finden, verloren Geglaubtes wieder zu finden – in Dir. Losgelöst vom Alltag ist es leichter zu sich selbst zu finden. In die eigene Mitte zu kommen. Lebensenergien fangen an zu fließen und die Selbstheilungskräfte werden angeregt.

Tauche ein in die Sylter Luft, die himmlische Ruhe, das wunderbare Licht.

Denn auch die Sonne zeigt sich regelmässig, was Du dann spürst, das vermag ich Dir hier gar nicht zu sagen, das darfst Du selbst erleben.

Und tauche ein in Dich mit Omni-Hypnose, Neurolinguistischer Selbstheilung, systemischen Aufstellungen. Die Perlenfischerin Cordula Segadlo begleitet Dich gern.

Die Termine 2017:

16.– 19. Februar, 30. März – 2 April, 22. – 25. Juni, 13. – 16. Juli

Im Golf & Spa Hotel Budersand in Hörnum

Hier findest Du weitere Informationen: www.cottagebaden-baden.de

