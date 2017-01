Ayurveda und Yoga auf Sri Lanka

tip-Magazin | Körper | 31 Minuten her

ENTSPANNEN IM TROPISCHEN PARADIES

Sie wohnen in einem Kurhotel, das inmitten von Palmen und Gärten in einer weitläufi gen Bucht am Indischen Ozean liegt, 60 km südlich von Colombo.

Dem Sandstrand des Hotels vorgelagert ist ein Riff, das einen natürlichen Pool gebildet hat, weil es die Brandung des Ozeans abfängt.

DIE AYURVEDA-KUR

Zu Beginn der Kur bestimmt der Ayurveda-Arzt Ihren Konstitutionstyp und erstellt ein individuelles Kur-Konzept. Vierhändige Ganzkörpermassagen mit warmen Ölen und Dampfbäder sorgen für Ihre innere Reinigung und Regeneration. Akupunktur, Meditation und individuell auf die Kur abgestimmte Yogastunden unterstützen Ihre Behandlung.

Jeden Tag neu erhalten Sie Ihre ayurvedische Medizin: Energy-Drinks und ayurvedische Kräuterpräparate aus eigener Herstellung.

REISEBEGLEITUNG

und Leitung des täglich auf die Kur abgestimmten Programms „Yoga und Meditation“:

Christiane Busch, Yogalehrerin BDY/EYU, die seit Jahren mit Gruppen in dieses exotische Paradies reist – alle tief berührt von der liebevollen Herzlichkeit und Fürsorge des Personals, den Wirkungen der Kur und der Schönheit der Natur

(„Quelle aller Heilung ist die Freude“). Sie praktiziert seit über 30 Jahren Yoga und buddhistische Meditation und leitet seit 1985 Kurse und Seminare in Essen und bundesweit – seit 1990 in Kooperation mit „Neue Wege Reisen“ Seminar- und Kulturreisen in Europa und Asien.

REISETERMIN & PREIS

Datum: Sa. 14.10. – Sa. 28.10.2017

Info-Abend: Fr., 3.3., 19.30 h mit Anmeldung

Reisedauer: 16 Tage

Preis/Person im DZ: € 2.780,-

Mindest-Teilnehmerzahl: 8 (max. 12 Personen)

Reise 2017 ist in Planung, Angaben ohne Gewähr

DIE IM PREIS ENTHALTENEN LEISTUNGEN

Linienflug ab Frankfurt oder Düsseldorf

Transfers Flughafen-Barberyn Reef-Flughafen

14 DZ-Übernachtungen im Classic Zimmer

13 Tage Ayurveda-Kur

Ayurvedische Vollpension und Getränke

Eingangsdiagnose und Konsultationen bei ayurvedischen Ärzten

alle Anwendungen, Medizin und Ernährungskonzept gemäß ärztlicher Verordnung

Akupunktur

Yoga & Meditation mit Christiane Busch

Hausprogramm mit Vorträgen, Konzerten und Ausflügen in die nähere Umgebung

WAHLLEISTUNGEN:

Aufpreis Einzelzimmer Kat. Classic: € 140,–

Rail- & Fly-Ticket: € 50,–

ANMELDUNG & INFORMATION

zu Info-Abenden, Reise und ausführlichen Unterlagen

in Kooperation mit „Neue Wege Reisen“:

CHRISTIANE BUSCH

Leiterin „Yogastudio Essen“

Brigittastr. 21a ● 45131 Essen

Telefon 0049 (0)201 – 42 02 08

www.yogastudio-essen.de

