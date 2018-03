Bachblüten stellen sich vor – Heute: Crab Apple

tip-Magazin | Bachblüten | 13 Stunden her

Die Bachblüte Crab Apple ist die Essenz der Blüte des Holzapfels, eines kleinen Wildapfels, der so sauer ist, dass er roh fast nicht genießbar ist.

Crab Apple gilt als die Reinigungsblüte auf allen Ebenen. Insofern passt sie sehr gut in die Fastenzeit, denn auch während des Fastens wird der Körper gereinigt.

Sie ist aber auch die Blüte, die Menschen hilft, wenn sie es mit der Reinigung übertreiben. Angeraten ist diese Blüte, wenn Menschen unter Waschzwang, Putzfimmel oder übertriebenen Ordnungsvorstellungen leiden.

Hilfreich kann Crab Apple auch sein, wenn Menschen das Detail über das große Ganze stellen, wenn sie sich z.B. eine kleine Hautunreinheit stärker bewerten als eine gefährliche Krankheit. Dann kann Crab Apple dabei helfen, die Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken.

Dr. Edward Bach beschrieb diese Blüte folgendermaßen:

Das ist das Reinigungsmittel. Für diejenigen, die das Gefühl haben, etwas nicht ganz Reines an sich zu haben. Oft ist es etwas, das nicht sehr wichtig erscheint, manchmal ist es eine ernstere Krankheit, die neben der Sache verblasst, auf die sie sich konzentrieren. In beiden Fällen sind sie ängstlich darauf bedacht, sich von der einen besonderen Sache zu befreien, die den meisten Raum in ihrem Denken einnimmt und deren Heilung ihnen so wichtig vorkommt. Sie verzagen, wenn die Behandlung nicht anschlägt. Als Reinigungsmittel säubert dieses Mittel Wunden, wenn der Patient Grund zu der Annahme hat, dass etwas Giftiges eingedrungen ist, das herausgezogen werden muss.