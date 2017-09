Begegne Deinem Inneren Kind

tip-Magazin | Lebenshilfe | 10 Stunden her

Begegnung und Heilung des Inneren Kindes

Viele Menschen haben immer wieder Probleme im Alltag, die auf Probleme aus der Vergangenheit, insbesondere der Kindheit, zurückzuführen sind.

Das innere Kind, das verletzt wurde, trägt auch der Erwachsene mit sich herum. Die Gefühle aus der Kindheit überwältigen Dich und Erinnerungen kommen hoch, die kaum zu kontrollieren sind. Du reagierst nicht wie ein Erwachsener, sondern wie das verzweifelte, einst verletzte Kind. Es fällt Dir schwer, mit Dir selber einen liebevollen Umgang zu pflegen oder mit Deinen Mitmenschen auf einer erwachsenen Ebene zu kommunizieren. Die alten Wunden hatten nie die Möglichkeit zu heilen. Oftmals können Menschen dadurch nicht ihre Möglichkeiten entfalten und ihre Energien zielgerichtet lenken.

Frieden mit Deinem Inneren Kind

Wir bieten Dir ein Seminar an, um Dir die Möglichkeit zu geben, auf einer therapeutischen Ebene mit Deinem inneren Kind zu arbeiten und die Wunden aus der Vergangenheit zu heilen. Unter den ruhigen und entspannten Bedingungen in einer 600 Jahre alten Klosterfinca auf Gran Canaria auf einer Bananenplantage werden wir in kleinen Gruppen von maximal sechs Personen und in Einzelgesprächen die Arbeit mit dem inneren Kind gemeinsam in Angriff nehmen. Begleitet wirst Du von Diplompsychologen. Aber auch Rückzugsmöglichkeiten sind natürlich garantiert.

Seminarinhalte:

Kontakt mit dem Inneren Kind aufnehmen

Ängste des Inneren Kindes loslassen

Schuldgefühle des Inneren Kindes loslassen

Süchte und alte Schutzprogramme des Inneren Kindes auflösen

Selbstwert des Inneren Kindes entwickeln

Kommunikation im Alltag in schweren Situationen mit dem Inneren Kind

In unserem intensiven Workshop hast Du die Möglichkeit, zu ergründen, in welchen Situationen der Erwachsene Dein Verhalten beeinflusst und leitet und in welchen Situationen Dein Inneres Kind das Kommando übernimmt. Das Ziel ist es, die Anwesenheit Deines Inneren Kindes bewusst wahrzunehmen. Trancereisen können Dir in der Begegnung mit diesem Teil Deines Lebens helfen.

Dabei geht es jedoch nicht darum, Dein Inneres Kind zu verleugnen oder abzulehnen. Vielmehr sollst Du einen liebevollen Umgang mit diesem Teil Deines Inneren erlernen. Die Kommunikation mit Deinem Inneren Kind steht dabei ganz oben. Es geht um den gesunden Kontakt zwischen dem Erwachsenen, der Du heute bist und dem Kind von früher, um den Alltag zu meistern. Die innere Zwiesprache kann helfen, Konflikte zu lösen und mit schwierigen Situationen umzugehen. Auch Glaubenssätze können durch die Arbeit mit Dir und Deinem inneren Kind bearbeitet werden.

Unser psychologisches Seminar soll Dir helfen, Dein volles Potenzial zu nutzen. Dies kann nur gelingen, wenn Dein inneres Kind, das in der Vergangenheit verletzt wurde, von Dir angenommen und geliebt wird.

Seminardauer: 7 Tage (6 Tage Seminar)

Seminarort: Klosterfinca Gran Canaria mehr..

Seminar-Kosten: 1390.00 Euro (inkl. Übernachtung EZ und Verpflegung, Flughafentransfer)

Veranstalter: Verein Klosterfinca i.G.

Teilnehmer: ab 1 Teilnehmer bis max. 6 Teilnehmer

Seminarleiter: Daniel Hauenstein (Diplom Psychologe)

Weitere Informationen: www.klosterfinca.com

