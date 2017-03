Bekomme den Zugang zu Deinen unbewussten Überzeugungen

tip-Magazin | Heilung | 38 Minuten her

Drei Tage Journey Intensiv Seminar exklusiv für Frauen

Mit Brandon Bays 17 – 19.3.2017 bei Bonn, Deutschland

Unsere Emotionen haben einen direkten Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden.

Bis vor kurzem ging man davon aus, dass unsere Gesundheit von den Genen gesteuert wird, und dass die Krankheiten unserer Eltern und Großeltern wahrscheinlich irgendwann auch uns ereilen würden. Neuste Forschungen der Epigenetik haben diese Auffassung widerlegt und aufgezeigt, wie wir den Zustand unserer Gene beeinflussen können.

Deine Gefühle können Deine Gene ein- oder ausschalten

Die Epigenetik ist eine relativ junge Wissenschaft. Sie lehrt uns, den Einfluss unserer Überzeugungen auf unser emotionales und körperliches Wohlbefinden. Forschungsergebnisse von Dr. Bruce Lipton belegen, dass unsere Gene nur „Entwürfe“ darstellen, die durch unsere Emotionen zum Einsatz kommen, oder eben nicht (ein- oder ausschalten). Deine unterbewussten Überzeugungen arbeiten entweder für oder gegen dich. Tatsächlich steuerst du dein Leben nicht selbst, denn deine unterbewussten Gedanken überschreiben alle bewussten Ziele.

Positive Affirmationen können durch Dein Unterbewusstsein außer Kraft gesetzt werden

„Wenn Du auf der bewussten Ebene mithilfe von Affirmationen Deinen Genesungsprozess unterstützen willst, gibt es möglicherweise auf einer unsichtbaren, unterbewussten Ebene Gedanken, die das verhindern.“ (https://www.brucelipton.com/resource/article/epigenetics)

Auf dem Journey Intensiv Seminar erhältst du den Schlüssel zu Deinen unbewussten Überzeugungen

Wenn das, was Dr. Bruce Lipton schreibt, wahr ist, haben unsere Überzeugungen eine direkte Verbindung zu unseren unterbewussten Gedanken. Unsere Gedanken haben direkten Einfluss auf unsere Emotionen und unsere Emotionen und Überzeugungen wiederum Einfluss auf den Zustand unserer DNS – welche schließlich unsere Gesundheit und Lebendigkeit beeinflusst.

Auf dem Journey Intensiv Seminar lernen wir, Zugang zu unseren unbewussten Überzeugungen zu bekommen und somit den Zustand unserer DNS positiv zu beeinflussen. Dieses Bewusstsein gibt uns die Möglichkeit, bedeutsame Veränderungen in unserem emotionalen und körperlichen Wohlbefinden herbeizuführen.

Es ermöglicht uns den Zugang zu alten, vergessenen, unverarbeiteten Erinnerungen und emotionalen und körperlichen Schocks, die auf zellulärer Ebene in unserem Körper feststecken. Von hier aus beeinflussen sie ohne unser Wissen unsere Lebensqualität – so dass wir permanent defensiv reagieren, um die Wiederholung alter Verletzungen zu vermeiden, an die wir uns noch nicht einmal mehr erinnern können.

Befreie das göttlich Weibliche in Dir und transformiere Dein Leben!

