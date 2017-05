Bist Du in Kontakt mit Gott / Göttin?

tip-Magazin | Contact-Healing | 21 Stunden her

„Wenn Du mit Gott sprichst, nennt man es Gebet,

spricht Gott mit Dir, nennt man es Schizophrenie.“

Wie ist das eigentlich? Bist Du ein gläubiger Mensch? Glaubst Du an das, was Du in der Kindheit über Religion gelernt hast oder hast Du Dir inzwischen Dein eigenes Gottesbild gebastelt? Oder glaubst Du, dass wir einfach so durch Zufall existieren?

Von einigen Wissenschaftler weiß man, dass sie gerade durch die Forschung wieder die Großartigkeit der Schöpfung erkannt haben und dadurch zur Re-Ligion, also einer neuen Rückverbindung an das Göttliche gefunden haben.

Im Alltag gehen diese Erfahrungen oft unter und wir erinnern uns an Gott erst in Situationen, in denen wir Hilfe brauchen.

Als Teenager hatte ich einige Begegnungen mit Gott, bis ich mich davon abgeschnitten habe, indem ich beschloss, Gott kann es gar nicht geben, wenn er all das Elend in der Welt zulässt.

Viele Jahre später, während meiner Ausbildung zur Heilerin und auch in der Zeit nach der Geburt meines Sohnes meldete er sich wieder bei mir.

Seitdem weiß ich, dass es einen Schöpfer gibt. Und ich weiß auch, dass wir selbst all das Schlimme in der Welt verursacht haben – und dass wir es auch selbst wieder in Ordnung bringen können.

Wie kannst Du nun auch diese Erfahrungen machen?

Hilfreich dabei ist, wenn Du Dich aus dem Alltagstrubel zurückziehst. Vielleicht kannst Du Dir sogar einmal ein paar Tage Auszeit in einem Kloster gönnen.

Nützlich ist auch der Kontakt mit der Natur, denn die Naturwesen können Dich auf diesem Weg sehr gut unterstützen.

Was ich Dir auch ans Herz legen möchte, ist ein Tool, das Du im zweiten Reiki-Grad lernst: Den Reiki-Fernkontakt. Damit kannst Du sehr direkt einen Kontakt zu energetischen Wesen und auch zu Gott / Göttin herstellen. Und dann lass‘ Dich überraschen von dem, was zu Dir fließt.

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt zu anderen und auch zu sich selbst zu finden.

