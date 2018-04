Braco live in Bergisch-Gladbach!

tip-Magazin | Heilung | 5 Stunden her

Am 14. und 15. April findet im Bergischen Löwen wieder einmal die Messe „NaturHeiltage & Spiritualität“ statt. Neben vielen Ausstellern ist auch der kroatische Heiler Braco, der die Menschen nur anschaut, vor Ort.

Seit 1995 widmet Braco sein Lebenswerk der Aufgabe, seine Gabe mit den Menschen zu teilen. Er vermittelt weder Lehren noch Lebensphilosophien, noch hat er jemals ein Interview in den Medien gegeben. Was er gibt, ist sein Blick. Er steht nur einige Minuten schweigend vor den Menschengruppen und schaut sie an. Die Besucher der Events fühlen oft eine Wärme, etwas besonders Gutes, einen tiefen Frieden, manche sprechen von einem Glücksgefühl oder einem inneren Angehobensein. Auch Lebensprobleme, Schwierigkeiten in Familie und Beruf fanden eine unerwartet positive Wende.

Das tipmagazin hat ein Interview mit Dr. Matthias Kamp zum Phänomen „Braco“ geführt:

Prof. Schneider, Gründer des Weltkongresses für geistiges Heilen (Baseler PSI Tage) lud ihn vor einigen Jahren zu seinem Kongress in der Schweiz ein. Anschließend schrieb Schneider ein Buch über ihn und beschrieb sein Wirken: “…in der Begegnung mit Braco`s Blick kann der Mensch heraufgehoben werden auf eine höhere Bewusstseinsebene”.

Der US amerikanische em. Prof. William A. Tiller, Stanfort University, sah in Braco die führende Persönlichkeit des neuen Paradigmas.

2012 erhielt Braco eine hohe Friedensauszeichnung in der Tillmann Kapelle der Vereinten Nationen: den Peace Pole. Im Oktober 2016 wurde der erste Kino- Dokumentarfilm über Braco: “The Power of Silence” in New York und Los Angeles welturaufgeführt. Namhafte Persönlichkeiten wie der internationale Bestsellerautor Paulo Coelho und Rabbi Jack Bemporad kommen zu Wort. Erzähler ist der bekannte Hollywood Schauspieler Armand Assante.

Weitere Infos www.braco.me

Am 15. April finden 3 Live Begegnungen mit Bracos Blick statt: um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr (jeweils 40 Min, Preis 15 € pro Pers). Jeder Besucher erhält im Anschluss eine DVD im Wert von 15 €.

Es sollen ausschliesslich Erwachsene (18 Jahre +) an einer Begegnung teilnehmen. Kinder und schwangere Frauen ab dem dritten Schwangerschaftsmonat können nicht teilnehmen.

Weitere Infos zur Messe „NaturHeiltage & Spiritualität„: https://www.natuerlichlebenkoeln.de/

