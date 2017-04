Contact-Healing-Jahresgruppe – bald geht es los!

tip-Magazin | Contact-Healing | 13 Stunden her

Leben wie ein Baum, einzeln und frei

doch brüderlich wie ein Wald,

das ist unsere Sehnsucht. (Nazim Hikmet)



In unserer Gesellschaft wird viel Wert auf Individualität gelegt. Immer mehr Menschen leben allein. Es gibt immer mehr Kinder, die mit nur einem Elternteil aufwachsen.

Und doch gibt es die Sehnsucht in uns, mit der Welt in Kontakt zu sein. Und in der Tat ist Kontakt lebensnotwendig.

Es gibt viele Arten von Kontakt: Zu unseren Familien, den Geliebten, Freunden, Bekannten, den Tieren und Pflanzen, der Vergangenheit, der Zukunft – und vor allem zu uns selbst.

Um diesen Kontakt zu erhalten oder auch wiederzufinden, wo er verloren zu sein scheint, ist diese Jahresgruppe gedacht.

In die Jahresgruppe fließen verschiedene Methoden des NLP, Schamanismus, systemischen Aufstellungen, etc. ein.

Sie beginnt mit einem Informationsabend am 9. Juni um 19.00 Uhr. Der erste Seminartag ist am 24. Juni, kurz nach der Sommersonnenwende. Beides findet im Dore-Jacobs-Haus in Essen-Stadtwald statt.

Hier geht es zu weiteren Informationen und zur Anmeldung: http://gluecks-reiki.de/contact-healing-jahresgruppe/

Es ist auch möglich vorab eine Contact-Healing-Behandlung auszuprobieren: http://gluecks-reiki.de/contact-healing/

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt zu anderen und auch zu sich selbst zu finden.

