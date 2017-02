Cordula Segadlo – die Perlenfischerin

tip-Magazin | Lebenshilfe | 7 Stunden her

Dieses wunderschöne Video ist extra entstanden, um euch die Schönheit dieser Insel zu zeigen und es greift Themen auf, die Ihr zusammen mit Cordula Segadlo anschauen dürft. Sie sind wie kleine Schätze, die es zu finden gilt. In ein paar Tagen Auszeit auf dieser wunderbaren Insel wird es sicher gelingen, Euch ein wenig mehr um Euch zu kümmern und einfach nur zu geniessen.

Hier gibt es weitere Informationen: https://www.cottagebaden-baden.de/cottage-auszeit-sylt/auszeit-sylt/

Wer Cordula persönlich einmal kennenlernen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu vom 03.-05.03.2017 in Bad Meinberg. Dort werde ich am Feminess Business Kongress Spezial „Detox your life“ einen Vortrag und Workshop über das Thema „Achtsamkeit-der neue Trend? Was kann Achtsamkeit wirklich sein und wie lebe ich es in meinem Alltag?“ halten.

Hier gibt’s weitere Infos: www.feminess-kongress.de

Zum selben Thema im SOMA-Institut in Rüti bei Zürich am 12.03.2017 könnt Ihr Euch hier anmelden: www.cottagebaden-baden.de

