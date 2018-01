Cosmic Cine® Filmfestival – das Festival für’s LEBEN

tip-Magazin | Filme | 9 Stunden her

Stell dir vor, das Leben bietet mehr als das, was wir glauben zu wissen. Wie kann unsere Zukunft dann aussehen? Was läuft in eine andere Richtung? Und was passiert, wenn wir neue Sichtweisen zulassen, uns wirklich vernetzen und anfangen gemeinsam diese Welt zu gestalten?

Mensch, Erde, Wirtschaft als auch die Vorstellungskraft stehen im Fokus der 17 Dokumentar-filme zum Motto „IMAGINE“, die innerhalb einer Festivalwoche von 5 Tagen (Mittwoch,11.04. – Sonntag,15.04.2018) im mathäser Filmpalast München im Rahmen des Cosmic Cine Filmfestivals 2018 gezeigt werden.

Bahnbrechende Erkenntnisse, grenzüberschreitende Themen, Querdenken, Ausprobieren und Lebensfreude ist gefragt. Im Kinosaal steht der Film samt Filmemachern, Musik und Fragen im Mittelpunkt – im Foyer ist Austausch, Netzwerken und Informieren angesagt.

Abschluss & Highlight der Festivalwoche ist die bunte Cosmic Angel Award® Gala am 15. April im mathäser Filmpalast mit rotem Teppich, Sektempfang und Verleihung des COSMIC ANGEL AWARDs an den Publikums- und Juryliebling 2018.

Mehr Infos auf: www.cosmic-cine.com oder über festival@cosmic-cine.com

Filmtipp: AWAKE 2 PARADISE, Freitag, 13.04.2018, 21 Uhr, mathäser Filmpalast München

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit befinden wir uns an einem Punkt, an dem unser Handeln über unser Überleben und das unzähliger Spezies entscheidet. Was aber ist die grundlegende Ursache für unser zerstörerisches Handeln gegenüber uns selbst, einander und der Erde? Und – ist es zu spät – oder haben wir noch eine Chance, das Paradies auf Erden zu leben? Mit diesen Fragen im Gepäck macht sich Catharina Roland auf eine neue, transformierende Reise, um Wissenschaftler, Coaches und Visionäre zu befragen, wie wir wieder in Balance mit uns selbst, einander und der Erde kommen können. In wunderschönen Bildern und geistreichen Interviews inspiriert der Film die Zuschauer, zu der Veränderung zu werden, die wir uns in der Welt wünschen.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge