Das GesundheitsPortal Niederrhein stellt sich vor!

tip-Magazin | Lebenshilfe | 18. Februar 2017

Vor einigen Monaten haben sich am Niederrhein Therapeuten, Heilpraktiker und andere Heiler zusammengefunden, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen – um „Heilung für Mensch und Tier“ bekannter zu machen.

Jetzt hat die Gruppe, deren Teilnehmer aus verschiedenen Städten am Niederrhein kommen, eine Broschüre herausgegeben und eine Homepage gestaltet, um noch mehr Menschen zu erreichen.

Außerdem findet einmal im Monat in Rees der Vortrag eines Mitglieds des Netzwerkes statt.

Für den Sommer ist ein „Tag der offenen Tür“ auf dem Jochimshof in Rees-Mehr geplant, an dem die Mitglieder des GesundheitsPortals einen Einblick in ihre Arbeit geben.

In den kommenden Wochen stellt das tipmagazin jeweils ein Mitglied der Gruppe vor.

Hier kannst Du Dir schon mal einen Überblick verschaffen: www.gesundheitsportalniederrhein.de

